Die Initiative verlangte die Festschreibung von Grundrechten, wie das Recht auf Leben sowie auf geistige und körperliche Unversehrtheit, für «nichtmenschliche Primaten» in der Kantonsverfassung. Bei einer Annahme der Initiative wäre der Kanton Basel-Stadt weltweit die erste staatliche Gebietskörperschaft mit entsprechenden Verfassungsgrundsätzen geworden.

Für die Initiative der Tierrechtsvereinigung Sentience Politics wurden 36'919, dagegen 12'186 briefliche Stimmen eingelegt, was einer Nein-Mehrheit von 75.2 Prozent entspricht. Weil der Anteil der brieflichen Stimmen im Kanton Basel-Stadt jeweils um die 95 Prozent aller Stimmen ausmacht, gilt dieser Trend als sehr aussagekräftig.

Die Affen in Basel-Stadt müssen voraussichtlich auf verfassungsmässige Grundrechte verzichten. Nach Auszählung der brieflichen Stimmen zeichnet sich im Kanton Basel-Stadt ein deutliches Nein zur Primaten-Initiative ab.

Kantonale Abstimmungen: Wohl keine Grundrechte für Primaten in Basel-Stadt

In Basel-Stadt wollte eine Initiative Primaten verfassungsrechtliche Grundrechte geben.

In Basel-Stadt wollte eine Initiative Primaten verfassungsrechtliche Grundrechte geben. Bild: keystone

