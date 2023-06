Zwei klare Fälle und ein knappes Rennen: Was uns am Abstimmungssonntag erwartet

Am 18. Juni 2023 wird die Schweiz über drei nationale Vorlagen befinden. Dabei geht es um die OECD-Mindeststeuer, das Klimaschutzgesetz und zum dritten Mal um das Covid-Gesetz. Hier findest du ab Sonntag alle Resultate und bereits jetzt die Prognosen.

Am Sonntag stehen drei Themen an: Internationale Unternehmen sollen zu einem Minimum besteuert werden, die Schweiz will einen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten und Massnahmengegner:innen erwirken zum dritten Mal eine Abstimmung über das Covid-Gesetz. Die Resultate zur OECD-Mindeststeuer, dem Klimaschutzgesetz und zum Referendum gegen das Covid-Gesetz findest du hier:

Alle Abstimmungsresultate im Überblick

Ab Sonntag findest du hier alle Resultate der Abstimmung im Juni hier.

OECD-Mindeststeuer

Resultate

An dieser Stelle findest du am Sonntag ab 12 Uhr die Resultate.

Die OECD-Mindeststeuer kurz erklärt

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) will den Steuerwettbewerb begrenzen. Dafür soll in 140 Staaten eine Mindeststeuer für grosse internationale Unternehmen beschlossen werden. In der Schweiz ist dafür eine Verfassungsänderung nötig, deshalb stimmen wir am 18. Juni darüber ab.

Das sagten die Umfragen

Die Befürworter der OECD-Mindeststeuer können gelassen in den Abstimmungssonntag. In allen Umfragen konnten sie sich eine Mehrheit von über 70 Prozent sichern. Das Gesetz dürfte nicht mehr zu kippen sein.

Umfragen – alle Resultate

5. Umfragewelle am 7. Juni 2023 – Tamedia

Ja: 71% ☑️| Nein: 26% | Unentschlossen: 3%

Ja: 71% ☑️| Nein: 26% | Unentschlossen: 3% 4. Umfragewelle am 7. Juni 2023 – gfs

Ja: 73% ☑️| Nein: 24% | Unentschlossen: 3%

Ja: 73% ☑️| Nein: 24% | Unentschlossen: 3% 3. Umfragewelle am 24. Mai 2023 – Tamedia

Ja: 75% ☑️| Nein: 21% | Unentschlossen: 4%

Ja: 75% ☑️| Nein: 21% | Unentschlossen: 4% 2. Umfragewelle am 12. Mai 2023 – gfs

Ja: 84% ☑️| Nein: 12% | Unentschlossen: 4%



Ja: 84% ☑️| Nein: 12% | Unentschlossen: 4% 1. Umfragewelle am 3. Mai 2023 – Tamedia

Ja: 77% ☑️| Nein: 18% | Unentschlossen: 5%

Alle Ergebnisse der Umfragen: 1 Chart

Klimaschutzgesetz

Resultate

An dieser Stelle findest du am Sonntag ab 12 Uhr die Resultate.

Das Klimaschutzgesetz kurz erklärt

Die Schweiz soll bis 2050 klimaneutral werden. Dafür will der Bund rund 3,2 Milliarden Franken an Finanzhilfen sprechen. Mit einem Grossteil des Geldes sollen klimaneutrale Innovationen gefördert werden. Die SVP ergriff erfolgreich das Referendum gegen das Gesetz, deshalb kommt es am Sonntag vor das Volk.

Das sagten die Umfragen

Anders als bei den anderen beiden Vorlagen könnte es beim Klimaschutzgesetz durchaus knapper werden. Zwar konnten die Befürworter in den SRF-Umfragen stets komfortable Mehrheiten erreichen, die Umfragen von Tamedia zeigen jedoch ein deutlich knapperes Bild. Trotzdem gehen die Befürworter wohl mit Vorteilen in die Abstimmung.

Umfragen – alle Resultate

5. Umfragewelle am 7. Juni 2023 – Tamedia

Ja: 56% ☑️| Nein: 43% | Unentschlossen: 1%

Ja: 56% ☑️| Nein: 43% | Unentschlossen: 1% 4. Umfragewelle am 7. Juni 2023 – gfs

Ja: 63% ☑️| Nein: 36% | Unentschlossen: 1%

Ja: 63% ☑️| Nein: 36% | Unentschlossen: 1% 3. Umfragewelle am 24. Mai 2023 – Tamedia

Ja: 55% ☑️| Nein: 43% | Unentschlossen: 2%

Ja: 55% ☑️| Nein: 43% | Unentschlossen: 2% 2. Umfragewelle am 12. Mai 2023 – gfs

Ja: 72% ☑️| Nein: 25% | Unentschlossen: 3%

Ja: 72% ☑️| Nein: 25% | Unentschlossen: 3% 1. Umfragewelle am 3. Mai 2023 – Tamedia

Ja: 58% ☑️| Nein: 38% | Unentschlossen: 4%

Covid-Gesetz

Resultate

An dieser Stelle findest du am Sonntag ab 12 Uhr die Resultate.

Das Covid-Gesetz kurz erklärt

Der Bundesrat verlängerte einige Massnahmen des Covid-Gesetzes bis Mitte 2024. Dagegen haben Massnahmengegner:innen das Referendum ergriffen. Am 18. Juni stimmt die Schweiz deshalb zum dritten Mal über das Covid-Gesetz ab.

Das sagten die Umfragen

Auch das Covid-Gesetz dürfte angenommen werden. In zwei Umfragen zeigte sich zwar ein knappes Bild, gegen den Abstimmungssonntag hin konnten die Befürworter jedoch nochmals deutlich zulegen. Auch dieses Gesetz dürfte angenommen und das Referendum damit abgelehnt werden.

Umfragen – alle Resultate