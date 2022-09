Der F-35-Vertrag ist unterschrieben

Rüstungschef Martin Sonderegger und Projektleiter Darko Savic haben am Montag bei Armasuisse in Bern den Vertrag mit der US-Regierung für die Beschaffung von 36 Kampfflugzeugen des Typs F-35A unterzeichnet.

Bis zu 285 Prozent – wieso wird der Strom nächstes Jahr so viel teurer?

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So sieht der F-35A aus

QAnon: Sie glauben an die grosse Weltverschwörung, sie werden mehr und sie sind gefährlich

Der Tag, an dem ich Suff-SMS-Sandros Familie kennenlernte ...

Die Migros will nicht, dass wir diesen Betrieb besichtigen

Deutscher General sticht mit seiner «Analyse» zum Ukraine-Krieg in ein Wespennest

Der wundersame Wunderglaube der Anthroposophen an die magischen Kräfte der Sterne

«Marsch fürs Läbe» in Zürich – Gegendemonstrantinnen sorgen für Eklat auf Bühne

Der Trauerzug setzt sich in Bewegung Richtung Wellington Arch

Junger Motorradlenker in Erlinsbach AG schwer verletzt

Ein 19-jähriger Motorradlenker ist am Sonntag in Erlinsbach AG bei der Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter flog den Verletzten in ein Spital. Der Lenker war unterhalb der Saalhöhe auf der Saalstrasse ins Rutschen geraten.