Bombenalarm am Euroairport Basel-Mülhausen aufgehoben

Archivbild von gestern. bild: watson

Wegen eines Bombenalarms ist der Euroairport Basel-Mülhausen am frühen Freitagnachmittag erneut evakuiert worden. Der Flugbetrieb war vorübergehend eingestellt. Am späten Nachmittag hoben die französischen Behörden den Alarm wieder auf.

Der Flughafenbetrieb sei wieder geöffnet und der Flughafenbetrieb werde laufend hochgefahren, hiess es auf der Website des Euroairports.

Das Terminal wurde am frühen Nachmittag infolge einer Bombendrohung aus Sicherheitsgründen evakuiert. Diverse Flüge nach und ab Basel mussten annulliert oder umgeleitet werden.

Die französischen Behörden meldeten auf X (vormals Twitter) einen Bombenalarm. Die Buslinie 50 zum Flughafen war nach Angaben der Basler Verkehrs-Betriebe unterbrochen.

Fehlalarm am Donnerstag

Bereits am Donnerstag sorgte eine Bombendrohung für einen rund sechsstündigen Unterbruch des Flughafenbetriebs. Die Passagiere waren mit Bussen vom Gelände wegtransportiert worden. Es handelte sich um einen Fehlalarm.

Erneut hat es in Frankreich am Freitag Bombendrohungen gegen zwölf Regionalflughäfen sowie das Schloss Versailles bei Paris gegeben. Wie die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf die Zivilluftfahrtbehörde berichtete, stimmten die Drohungen gegen die Flughäfen mit denen in den vergangenen Tagen überein. (jaw/sda)