7 Freizeitparks, die dir den Atem rauben – und die du einfach erreichst

Der Europa-Park hat mit der Voltron Nevera-Achterbahn seit Kurzem eine neue Attraktion. Auch in der Schweiz gibt es einige Freizeitparks für unterschiedliche Zielgruppen. Wir stellen euch sieben vor – und zeigen, wie einfach du diese erreichst.

Egal, ob verrückte Achterbahnen, wilde Wasserrutschen oder doch eher kindergerechte Attraktionen – an Freizeitparks mangelt es in der Schweiz und im nahen Ausland nicht. Wir stellen dir im Video diese sieben vor:

Details zu den Parks im Video und weiter unten.

Damit du die Parks entspannt erreichst und dein Adrenalin- und Stresslevel nur wegen der Bahnen steigt, empfiehlt sich eine Anreise mit dem Zug. Insbesondere für den Europa-Park und die Wasserwelt Rulantica in Rust profitierst du dabei jetzt vom neuen Kombi-Angebot RailCoaster.

Video: watson/Michael Shepherd

Europa-Park, Rust DE

Die brandneue Rekord-Achterbahn Voltron Nevera. Bild: Europa-Park

Der Europa-Park hat eine neue Attraktion: die Rekord-Achterbahn Voltron Nevera. Und für uns Schweizer rückt der Park «näher». Seit dem 18. Mai kommst du an den Weekends und an Feiertagen ab Basel mit dem RailCoaster in rund 90 Minuten vors Eingangstor – Eintrittsticket inklusive. Und von Ringsheim fährst du im Extrabus direkt zum Park. Falls du von Zürich oder St.Gallen auf den RailCoaster gehsst: Du hast in Basel fünf Minuten zum Umsteigen – das Gipfeli kaufst du also besser vorher schon.

Bild: watson.ch

Rulantica, Rust DE

Wer hat Lust auf die grösste Speedrutsche Europas? Bild: Rulantica

Gleich neben dem Europa-Park wartet mit Rulantica der Freizeitpark für Wasserratten. Auch hier kommst du mit dem neuen RailCoaster-Angebot inklusive Extrabus ab Ringsheim einfacher hin denn je. Und dann geht es ab auf die Rutschen. Meine Empfehlung: die beiden Sprungrutschen Isbrekker. Mit ordentlich Tempo fliegst du hier durch die Luft, bevor du im Wasser landest. Und wer gerne ein Rennen macht: Auf der Vikingløp können acht Personen auf der grössten Speedrutsche Europas gegeneinander antreten.

Bild: watson.ch

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Conny-Land, Lipperswil TG

Da wird mir nur schon vom Hinschauen ein bisschen mulmig: die Cobra. Bild: Conny-Land

Das Conny-Land ist der Freizeitpark für Familien schlechthin in der Ostschweiz. Von St.Gallen und Zürich aus erreichst du diesen in rund einer Stunde.

Neben den Seehunden, mit den du hier auch Baden kannst, stehen die Bahnen im Mittelpunkt. Den Atem rauben dir hier der über 20 Meter hohe Crazy Professor – inklusive Drop into the Darkness – oder die Cobra: die höchste und schnellste Achterbahn der Schweiz, bei der du alles auch noch rückwärts erlebst.

Aquaparc, Le Bouveret VS

Ja, da flitzt du tatsächlich mit bis zu 85 km/h durch die Röhre. Bild: Aquaparc

Wir wechseln an den Genfersee. Im Aquaparc kommst du mit dem Zug aus Visp oder Brig in rund 90 Minuten an und spazierst danach noch kurz am See entlang. Dabei kannst du schon den Blick auf den Booster Loop erhaschen und dir schon mal Gedanken machen, ob du auf die verrückteste Rutschbahn der Schweiz willst. Du zahlst dafür einmalig extra. Aber ich verspreche dir: Dieses Gefühl, wenn die Falltür öffnet und du mit bis zu 85 km/h durch die Röhre donnerst, ist unbezahlbar.

Bild: watson.ch

Happyland, Sierre VS

Und runter geht's: Jetzt heisst es im Splash River Luft anhalten. Bild: Happyland

Wir bleiben im Wallis und wagen uns unter anderem auf den Splash River im Happyland bei Sierre. Eine Fahrt im Baumstamm in einem wilden Walliser Bergbach, wie die Betreiber schreiben. Der Park ist ideal für Familien mit kleineren Kindern und beispielsweise ab Bern in nicht mal zwei Stunden per Zug, Bus und einem kurzen Spaziergang erreichbar.

Aquabasilea, Pratteln BL

Unterwegs im Wildbach im Aussenbereich. Bild: Aquabasilea

Ob Sauna, Spa, Hamam oder die Badewelt mit diversen Rutschen: Im Aquabasilea wird die ganze Familie glücklich. In nur acht Minuten kommst du vom Basler Bahnhof nach Pratteln, wo der Freizeitpark in Fussdistanz liegt. Uns gefiel insbesondere der Wildbach im Aussenbereich. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft hintereinander wir da runterrutschten.

Bild: watson.ch

Alpamare, Pfäffikon SZ

Auf dem Alpabob im Alpamare. Bild: Alpamare

Im grössten Wasserpark der Schweiz kommst du ab Zürich schon in 38 Minuten an. Zwölf Rutschen und diverse andere Attraktionen lassen den Aufenthalt im Flug vergehen.

Bild: watson.ch

Sponsored Video mit SBB SBB entstanden. Die Ideen wurden gemeinsam entwickelt und die Umsetzung erfolgte durch das watson-Videoteam. Es handelt sich dabei um bezahlten Inhalt und das Video enthält Produktplatzierungen. Hast du Lust bekommen auf einen Ausflug in einen Freizeitpark? Mit dem ÖV ist die Reise schon Teil des Vergnügens. Und dabei bist du auch noch nachhaltig und bequem unterwegs – ganz ohne Stau und Parkplatzsuche. Dieses Video ist in kreativer Zusammenarbeit mitentstanden. Die Ideen wurden gemeinsam entwickelt und die Umsetzung erfolgte durch das watson-Videoteam. Es handelt sich dabei um bezahlten Inhalt und das Video enthält Produktplatzierungen.Und dabei bist du auch noch nachhaltig und bequem unterwegs – ganz ohne Stau und Parkplatzsuche.