Sergio Minnig:

«Blatten bei Naters (insbesondere im Winter). Es ist schwer, vom Walliser-Bergdorf zu erzählen, ohne dass es wie aus einer Touri-Broschüre tönt. Blatten ist wunderschön umgeben von den Walliser Bergen. Im Winter ist das ‹Derfji› ein Traum. Es ist nicht riesig und daher nicht überlaufen. Die Seilbahn zum Skigebiet der Belalp ist mitten im Dorf und in ca. 15 Minuten (Einheimische in 8 Minuten und 38 Sekunden) ist man im Tal, um z.B. auch mal dort in den Ausgang zu gehen.



Von Blatten aus kann man praktisch in alle Richtungen wandern (egal ob Sommer oder Winter) – den Massaweg dürften vermutlich sogar einige kennen. Blatten ist allerdings so schön, dass es sich dort locker auch eine Woche in einer der Dorfbeizen auf der Terrasse sitzen lässt (egal ob Sommer oder Winter😉).»