Diesen See erreichst du bei unserem Punkt 2. Bild: instagram/ robin_capture

Rauszeit

Diese Bergseen sind wunderschön und – das Beste – ganz easy erreichbar

Bergseen sind die Perlen der Alpen – nur leider oft nicht ganz einfach zu erreichen. Doch halt! Es gibt auch hier Ausnahmen: Wir haben hier sieben Bergseen, die du in (teilweise deutlich) unter einer Stunde erreichst.

Mehr «Schweiz»

Bergseen für Geniesser: Das wär's! Und das gibt's ja auch. Oft erreicht man in der Schweiz Bergseen, die nahe an Bergstationen, Haltestellen oder auch Parkplätzen liegen.

Klar: Da hat es dann meist eher mehr andere Menschen als bei den abgelegeneren Seen (wie beispielsweise hier). Aber auch hier gilt: Wenn du die schönsten Wochenenden umgehst, wirst du gut ein Plätzli finden.

Lac de Bretaye VD

Distanz: 1,6 Kilometer

Dauer: 30 Minuten

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Den Col de Bretaye kannst du mit der Chemin de fer Bex-Villars-Bretaye einfach erreichen. 1913 wurde die Bahn eröffnet und bringt Besucher noch immer zuverlässig auf 1800 Meter über Meer.

Der Lac de Bretaye, wenn im Frühling die Blumen schon blühen, aber auch noch einige Schneereste übrig sind. Bild: Sebastian Trevissick

Bergseen hat es hier in der Umgebung grad vier. Eine Rundwanderung um den Lac de Bretaye machst du locker in 30 Minuten. Wer dann doch noch mehr will: Wandere bis zum Lac des Chavonnes (hat auch ein Restaurant da).

Oder du kannst auch noch mit dem Sessellift auf den Chamossaire – da gibt's eine super Aussicht.

Der Blick vom Chamossaire auf den Lac de Bretaye. bild: bsmith photography

Routenvorschlag:

Chapfensee SG

Distanz: ca. 3 Kilometer

Dauer: 45 Minuten

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir kommen zu einem Stausee, der aber kaum als solcher auffällt. Und baden darf man (innerhalb der markierten Zone) auch – obwohl er sich in einem Naturschutzgebiet befindet. Zudem locken diverse Feuerstellen und Sitzbänke. Ein Kiosk mit Aussensitzplätzen hat zudem ein kleines kulinarisches Angebot.

Der Chapfensee oberhalb von Mels. Bild: Shutterstock

Wir erreichen das Seeli vom Parkplatz bei Parmrt aus innert zehn Minuten. Es ist der einzige Bergsee dieser Liste, bei welchem dir der ÖV nicht gross hilft, wenn du eine kurze Anreise wünschst.

Wer dann doch noch bisschen weiter wandern möchte: Durch das Moorgebiet erreichst du Vermol in rund 30 Minuten. Dort gibt's die Möglichkeit zur Einkehr.

Routenvorschlag:

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Gantrischseeli BE

Distanz: 2 Kilometer

Dauer: 40 Minuten

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das Gantrischseeli mit dem 2176 Meter hohen Gantrisch im Hintergrund. Bild: instagram/ nathaliesarah_

Wer das Gantrischseeli ohne Parkplatzproblem erreichen will, fährt mit dem Bus zur Gantrischhütte. Du wanderst dann in 20 Minuten mit einigem Abstand die Gantrischsense (auch Kalte Sense) entlang bis zum Bergsee auf 1578 Metern über Meer.

Wunderbare Spiegelungen auf dem Gantrischseeli. Bild: Simon Wüthrich

Der natürliche Bergsee im Naturpark Gantrisch wird von diversen kleinen Bergbächen gespeist. Diverse Picknickstellen laden zum Verweilen ein.

Der Wanderweg führt hier nicht um den See. Du kannst aber eine schöne Rundwanderung (entweder über die Obere Gantrischhütte oder die Birehütte) zurück zur Ausgangsposition machen.

Routenvorschlag:

Kennst du diese spektakuläre Wanderung schon? Rauszeit Der watson-Walliser entfremdet sich von seiner Heimat – nur noch Reto kann ihn retten

Illsee VS

Distanz: 5 Kilometer

Dauer: ca. 2 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir werden ein bisschen anspruchsvoller: Wer den Illsee auf 2359 Metern über Meer erreichen will, muss einige Höhenmeter absolvieren. Dafür kommst du mit dem kleinen Wäschtsee noch an einem zweiten Bergsee vorbei.

Bild: Shutterstock

Die Sesselbahn bringt dich bis zum Restaurant Tsapé auf fast 2500 Metern über Meer. Hier hast du eine super Aussicht auf das Val d'Anniviers. Wir wandern dann rund 80 Höhenmeter hinauf zum Pas de l'Illsee. Hier siehst du den Bergsee bereits und erreichst diesen in insgesamt 40 Minuten.

Blick auf den Illsee mit dem kleinen Wäschtsee im Vordergrund. Bild: Sierre-Aniviers Marketing

Zurück kannst du – nach einem steilen Anstieg vor dem Lac Noir – zum Illpass und wieder zur Bergstation. Wer dann auch noch einen Gipfel in die Rundtour einbauen will: Vom Pas de l'Illsee zum Illhorn sind es nur 30 Minuten. Da sind wir dann aber nicht mehr bei einer gemütlichen Wanderung.

Routenvorschlag:

Du wanderst gerne länger zum Bergsee? Rauszeit 8 Bergseen, die du (vermutlich) nicht kennst, die du aber mal besuchen solltest

Lago Tremorgio TI

Distanz: 2,5 Kilometer

Dauer: 40 Minuten

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Zurück zu einer ganz einfachen Bergseewanderung. Und vielleicht zum rundsten Bergsee der Welt: dem Lago Tremorgio. Speziell dabei: Obwohl er auch eine Staumauer hat, wird er nicht mehr wirklich als Speichersee genutzt. Denn der See hat unterirdische Abflüsse, welche zu grosse Wasserverluste zur Folge hatten.

Bild: Bellinzona e Valli Turismo/Milo Zanecchia

Mit der kleinen Gondel erreichst du den See von Rodi aus in fünf Minuten und schwebst dabei 1000 Höhenmeter hinauf. Von der Bergstation ist die Tremorgio-Hütte mit der grossen Terrasse schnell erreicht. Wir sparen uns diese aber für das Ende auf.

So rund ist der See. Bild: Enrico Boggia

Denn wir steigen erst wenige Meter hinab zum See und umrunden diesen dann in knapp 40 Minuten. Baden kannst du hier nicht. Aber die Erfrischung gibt's ja dann auf der Restaurant-Terrasse. Übrigens: In der Hütte können auch bis zu 40 Personen übernachten.

Siehst du die Hütte da in der Waldlichtung? Bild: Bellinzona e Valli Turismo/Milo Zanecchia

Routenvorschlag:

Urdensee GR

Distanz: 3 Kilometer

Dauer: 1:15 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wer im Winter vom Skigebiet Arosa mit der Pendelbahn in die Lenzerheide wechselt, schwebt dabei knapp am Urdensee vorbei. Vielleicht ist er dir dann aber in der verschneiten Gegend gar nicht aufgefallen.

Bild: Shutterstock

Im Sommer kannst du den See auf jeden Fall nicht verpassen, wenn du vom Bergrestaurant Hörnlihütte ins Tal schaust. Auf den Hörnligrat bringt dich die Seilbahn von Arosa.

Den See erreichst du in 30 Minuten, du steigst dabei rund 250 Höhenmeter hinab. Wer nichts gegen tiefe Temperaturen hat, kann sich hier auch kurz erfrischen.

Im Abstieg zum Urdensee. Bild: Arosa Tourismus

Anstrengender wird dann die Wanderung zurück. Denn da musst du natürlich wieder hinauf. Immerhin ist dies mit einer kleinen Rundwanderung möglich.

Routenvorschlag:

Noch mehr grandiose Bergseen: Rauszeit Diese Schweizer Seen hauen dich mit ihrer Farbe um

Voralpsee SG

Distanz: 3,5 Kilometer

Dauer: 1 Stunde

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Ja, der Voralpsee ist längst kein Geheimtipp mehr. Kein Wunder: Er ist einfach erreichbar, idyllisch und allzu kalt ist der Bergsee auf rund 1100 Metern über Meer auch nicht.

Bild: Shutterstock

Von der Postauto-Haltestelle Grabserberg, Höhi (Mai bis Oktober) erreichst du den See entspannt in 10 Minuten. Brätelstellen hat es einige, Baden kannst du gut und direkt am Ufer steht auch ein Kiosk bereit. Vom See aus ist auch das Berggasthaus Voralp in 15 Minuten erreichbar. Von dort fährt auch das Postauto wieder ab.

Wäre der Voralpsee in den USA, man würde ihn Mirror Lake nennen. Bild: Alexandra Piazza

Routenvorschlag:

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.