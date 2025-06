Nein, das ist nicht in Kanada – das ist in der Schweiz. Den Tipp zu diesem See findest du bei unserem dritten Punkt. Bild: Tourismus Val Surses Savognin Bivio AG/Matthias Nutt

Rauszeit

Genau, was du jetzt brauchst: Das sind die erfrischendsten Bergseen

Die Hitze drückt seit Tagen. Wir alle sehnen uns nach Erfrischung. Wer dabei einen Bergsee als Ziel definiert, profitiert grad doppelt: In der Höhe ist es eh kühler und die Seen erreichen selten Badewannen-Temperaturen.

Reto Fehr Folge mir

Älplisee GR

Distanz: 7 Kilometer

Dauer: 2:15 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir beginnen mit einer kurzen Gondelfahrt. Und zwar geht es von Arosa auf die Hörnlihütte. Jetzt folgt der Abstieg zum Älplisee auf noch immer 2155 Metern über Meer.

Der Älplisee auf über 2100 Metern über Meer. Bild: Arosa Tourismus

Der Weg geht dabei praktisch permanent abwärts. Nach dem Bad im See kannst du dich auch im Schwellisee nochmals erfrischen (Achtung: Der direkte Weg zwischen den beiden Seen ist aktuell gesperrt, es gibt aber eine Umleitung.

Arnensee BE

Distanz: 12,3 Kilometer

Dauer: 4:15 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Der Arnensee ist auch mit dem Auto erreichbar über eine gebührenpflichtige Bergstrasse. Aber wir sind hier ja bei «Rauszeit», darum wandern wir.

Bild: Destination Gstaad / Yannick Romagnoli

Start ist dieses Mal beim Col du Pillon. Von der Passhöhe geht es über den Col de Voré zum See, in welchem du auch Boot fahren kannst. Ein Gasthaus sorgt für das leibliche Wohl.

Bild: Destination Gstaad / Yannick Romagnoli

Wir wandern runter bis Feuersoey, was doch noch einige Höhenmeter ausmacht. Du könntest übrigens auch auf eine Mitfahrgelegenheit hoffen. Es gibt hier extra Mitfahr-Bänkli direkt beim Seedamm.

Lais Blos GR

Distanz: 8 Kilometer

Dauer: 2:45 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Von Sur aus wandern wir hinauf zur Alp Flix – eine Gegend, die nicht wenige als eine der schönsten der Schweiz bezeichnen. Spätestens bei den Lais Blos wirst du dem zustimmen.

Bild: Tourismus Val Surses Savognin Bivio AG/long.explorer

Der schnellste Weg hinauf ist aktuell gesperrt. Aber auch über die Umleitung erreichst du die drei Seen auf fast 2000 Metern über Meer bald.

Bild: Stefan Schlumpf

Wir machen eine kleine Rundwanderung und kommen vorbei am Berghotel Piz Platta wieder runter nach Sur. Wobei: Am besten du übernachtest da oben und geniesst zwei Tage.

Iffigsee BE

Distanz: 11 Kilometer

Dauer: 4:30 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Ich weiss nicht, was alle mit dem Oeschinensee haben. Im Berner Oberland gibt es noch so viele wunderbare Bergseen – mit deutlich weniger Menschen. Heute besuchen wir den Iffigsee.

Bild: Lenk Simmental Tourismus

Los geht es bei der Iffigenalp, wohin das Postauto dich bringt. Dann machst du rund 500 Höhenmeter hinauf zum See. Ja, das ist anstrengend, aber die Erfrischung danach grandios.

Grandiose Spielungen. Bild: Lenk-Simmental Tourismus

Auch hier machen wir oben eine Rundwanderung über das Iffighore – was wunderbare Ausblicke bietet – und kehren zu unserem Ausgangspunkt zurück.

Illsee VS

Distanz: 12 Kilometer

Dauer: 4:30 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Am Illsee waren wir auch schon mal bei den einfach erreichbaren Bergseen. Allerdings nahmen wir da die Sesselbahn zum Le Tsapé. Heute starten wir in Chandolin und verdienen uns den See so richtig.

Bild: Sierre-Anniviers Marketing

Bei Pas de l'Illsee zeigt sich das Gewässer rund 200 Höhenmeter weiter unten. Vorbei am Wäschtsee erreichen wir unser Ziel.

Bild: Sierre-Anniviers Marketing

Zurück geht's über den Illpass zum oben erwähnten Restaurant Tsapé. Hier könntest du jetzt die Sesselbahn nehmen – oder zu Fuss zum Ausgangspunkt.

Mässersee VS

Distanz: 8 Kilometer

Dauer: 3:30 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Den Mässersee musst du dir verdienen. Start ist im Binntal bei Fäld – und dann steigt der Weg an bis zum See. Immerhin bist du meist in einem schönen Wald unterwegs.

Bild: Reto Fehr

Wir machen kurz vor dem Ziel noch einen Umweg und erreichen den See über den Manibode und Punkt 2147. So hast du erst einen traumhaften Blick auf das Gewässer.

Im See darfst du nur in einem Teil baden, weil im anderen der Lebensraum einer seltenen Pflanze ist. Aber es sei gesagt: Der halbe See reicht gut, um sich abzukühlen.

Lai da Padnal GR

Distanz: 3 Kilometer

Dauer: 50 Minuten

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.



Im Unterengadin liegt nur 15 Minuten ausserhalb von Ftan der Lai da Padnal. Eine kleine Badesee-Perle mit Holzsteg und Schwimminsel. Du erreichst ihn gar auf einem Kinderwagen-tauglichen Weg.

Bild: Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair/Andrea Badrutt

Die Berglandschaft um den See ist atemberaubend und die Erfrischung im Wasser grossartig. Hunde sind hier im Badesee nicht erlaubt.

Bild: Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair/Andrea Badrutt

Wir machen hier eine kleine Rundwanderung und kommen auch am Hochalpinen Institut vorbei. Du könntest da auch noch weiter nach oben und kommst im Wald dann zu den Lais da Pesch.

Lago Scuro TI

Distanz: 14 Kilometer

Dauer: 5 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Im Ritom-Gebiet hoch über der Leventina kannst du fünf grössere Seen entdecken. Der höchstgelegene ist auf 2450 Metern über Meer der Lago Scuro.

Der Lago Scuro mit den beiden kleinen Bassins und dem Hauptsee. Bild: Instagram/ jen.nxy

Um ihn zu erreichen, wanderst du am Lago Ritom entlang, dann vorbei am Lago di Tom und dme kleinen Laghetti di Taneda, bevor du oben auf der kleinen Ebene ankommst – ein genialer Moment.

BONUS: Seebergsee BE

Distanz: 6 Kilometer

Dauer: 2 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Den Abschluss macht der Seebergsee. Hier als Bonus drin, weil du da nicht baden solltest. Aber ich versreche dir, die Abkühlung gibt's trotzdem – in einem der Beizli auf der herrlichen Rundwanderung.

Bild: Destination Gstaad / Yannick Romagnoli

Der See liegt im Naturschutzgebiet, wunderschön vor den eindrücklichen Muntiggalm und Geisshöri, welche die perfekte Kulisse bilden.

Auf einer gebührenpflichtigen Strasse erreichst du das Bergrestaurant Seeberg, hier beginnt die Wanderung vorbei am See und bis zum Berggasthaus Stierenberg, wo du rechts abbiegst und so um die beiden oben erwähnten Gipfel wanderst. Es geht dann bisschen hoch auf den Grat, aber auch nur, damit du den Seebergsee noch herrlich von oben siehst.

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz. Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken. Mehr anzeigen