Pause im Schlosspark. Hier kommst du bei unserem dritten Tipp vorbei. Bild: Shutterstock

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Rauszeit

Heute mal für Geniesser: Roadtrips zu unbekannten Schweizer Städten

Ab 10'000 Einwohnern zählt ein Ort in der Schweiz als Stadt. Aber dann gibt es noch eine Auswahl von Dörfern, die das Stadtrecht besitzen, obwohl sie viel weniger Einwohnerinnen und Einwohner zählen. Einige davon besuchen wir heute.

Reto Fehr Folge mir

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Normalerweise sind wir bei «Rauszeit» ja zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs. Heute nehmen wir es mal gemütlich und legen die Kilometer motorisiert zurück. Wir besuchen weniger bekannte Städte – oder eher Städtli – auf verschiedenen Rundfahrten. Aber keine Angst: Wer auch noch ein bisschen wandern will, kann dies praktisch bei jedem Tipp natürlich tun. Oder sich zumindest bei einem kleinen Spaziergang die Füsse vertreten.

Über den San Bernardino

Strecke: Chur – San Bernardino – Bellinzona

Länge: ca. 120 Kilometer

Städte unterwegs: Chur, Fürstenau, Splügen (historisches Marktrecht), Bellinzona.

Höhepunkte: Viamala, Rofflaschlucht, San Bernardino, Castello di Mesocco, Burgen von Bellinzona.

Wir starten in der Alpenstadt Chur und fahren Richtung Süden. Bald ist Fürstenau erreicht, das sich als kleinste Stadt der Welt bezeichnet. Da gibt es auch noch andere Kandidaten, aber hübsch ist es auf jeden Fall. Wenig später kommt der spektakulärste Teil: die Fahrt durch die Via Mala. Stoppe beim Besucherzentrum (auf der alten Strasse) und steige über viele Treppen zum Hinterrhein ab. Oder in die andere Richtung rund 30 Minuten bis zur Hängetreppe.



30 Minuten vom Besucherzentrum Viamala entfernt. Bild: Reto Fehr

Nach der engen Schlucht öffnet sich das Tal wieder. Falls du noch nicht genug von Schluchten hast: Besuche auch die Rofflaschlucht. Ein kurzer Spaziergang, an dessen Ende du unter dem Rhein durch eine Höhle wanderst.

Eine Mittagspause lohnt sich beispielsweise in Splügen, das zwar nicht das Stadtrecht, aber das historische Marktrecht besass. Dieses liess das Passdorf florieren. Auch heute noch lohnt sich ein kurzer Spaziergang durch das Dorf.

Splügen. Bild: Shutterstock

Jetzt geht es über den San-Bernardino-Pass. Wer es nicht gerne zu kurvig hat, kann auch durch den Tunnel. Herrlich auch danach die Fahrt durch das Misox. Einen weiteren Zwischenstopp schlage ich beim Castello di Mesocco vor, wo du kurz zur alten Burg hochwandern kannst.

Der Blick vom Castel Grande auf Bellinzona. Bild: Reto Fehr

Lass danach den Tag in Bellinzona ausklingen. Auch hier kannst du durch die Altstadt schlendern und (mindestens) die Castel Grande mitten in der Stadt besichtigen. Etwas weiter oben wären auch noch die beiden weiteren Burgen.

Routenvorschlag:

Es folgt eine Werbung von: Grand Tour of Switzerland Der schönste Roadtrip der Schweiz verbindet auf über 1600 km die top Highlights der Schweiz – von palmengesäumten Seen über spektakuläre Alpenpässe bis zu UNESCO-Welterbestätten. Die Route führt durch alle vier Sprachregionen und vereint Natur, Kultur und Geschichte zu einem unvergesslichen Roadtrip. Weitere Infos unter switzerland.com/grandtour

Zur «gelben Stadt» und über die Jurakette

Strecke: Biel - Neuenburg - La Chaux-de-Fonds - Biel

Länge: ca. 100 Kilometer

Städte unterwegs: Biel, Le Landeron, La Neuveville, Erlach, Neuenburg, Valangin, La Chaux-de-Fonds.

Höhepunkte: Städtli und Dörfer am Bielersee, Neuenburg, Valangin, Vue des Alpes, La Chaux-de-Fonds, Schoggi in Courtelary.



Diese Rundfahrt startet und endet in Biel. Wir fahren dem Westufer des Bielersees entlang. Hier ist ein Ort schöner als der andere. Gegen Ende des Sees warten dabei direkt zwei Perlen: La Neuveville BE und der Nachbarort direkt nach der Kantonsgrenze: Le Landeron. Du kannst hier wunderbar einen Kaffee in den alten Gassen trinken.

In den Gassen von La Neuveville. bild: reto fehr

Falls du noch nie in Erlach warst, wäre dies auch noch eine Option, allerdings mit einem kleinen Umweg verbunden. Du hast also die Qual der Wahl.

Der nächste Stopp ist die «gelbe Stadt»: Neuenburg. Der Hauterive-Stein im Stadtzentrum ist der Grund für die Namensgebung. Auch dies wäre ein schöner Ort, um die Zeit etwas zu geniessen.

Die Stadt mit dem Gelb-Touch: Neuchâtel. Bild: Shutterstock

Danach führt der Weg auf die Jurahügel. Einen kurzen Stopp empfehle ich in Valangin, das trotz nur rund 500 Einwohnern mit einem Schloss und netter kleiner Altstadt überrascht (Öffnungszeiten des Schlosses beachten, aktuell Mittwoch bis Sonntag, 13.30-17 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr).

Valangin, das kleine Nest, hat das Stadtrecht und ein imposantes Schloss. Bild: Switzerland Tourism/Jonathan Ducrest

Wir fahren danach über die Vue-des-Alpes. Hier lohnt sich das späte Mittagessen bei super Aussicht und wenn du Lust hast, hat's auch noch eine Rodelbahn.

Auf der anderen Seite des Passes wartet die Uhrenstadt La Chaux-de-Fonds. Das Schachbrettmuster der UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt bestaunst du am besten vom Espacité-Turm aus (Aussichtsplattform im 14. Stock).

Runterfallen kannst du vom Espacité-Turm nicht. Die Aussicht ist von hier grossartig. Bild: Shutterstock

Zurück nach Biel geht es dann durch den lieblichen Berner Jura. Vorschlag für einen Dessert: das Ragusa-Besucherzentrum in Courtelary.

Routenvorschlag:

Was für Ausflugstipps willst du? Schreib mir auf Instagram oder auf reto.fehr@watson.ch, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest. Wöchentlich präsentieren wir bei «Rauszeit» Ausflugstipps in der Schweiz. Das Spektrum ist fast endlos. Gerne möchte ich auch wissen, was für ein Thema dich interessieren würde. Darum:, was du an dieser Stelle gerne einmal lesen möchtest.

Schlösser und Kloster

Strecke: Yverdon - Les Clées - Romainmôtier - La Sarraz - Yverdon

Länge: ca. 60 Kilometer

Städte unterwegs: Yverdon, Les Clées, Romainmôtier, La Sarraz

Höhepunkte: Schloss Champvent, Les Clées, Orbe-Schlucht, Romainmôtier, Milieu du Monde, La Tine de Conflens, La Sarraz.

Kaum verlassen wir Yverdon, erspähst du auch schon das Schloss Champvent. Es ist in Privatbesitz und du kannst es nicht besichtigen. Für mich aber eines der schönsten Schlösser der Schweiz. Wir fahren darum weiter und kommen in Les Clées vorbei. Auch hier hat es ein kleines Schloss, auch dieses ist in Privatbesitz. Durch den Park kannst du spazieren.

Das Schloss von Champvent mit den vier runden Türmen. bild: reto fehr

Wenn du wirklich Zeit hast, wandere von hier der Orbe entlang bis zum Saut du Day. Ein cooler Wasserfall mit Tunnel untendurch. Weiter geht es dann mit Romainmôtier. Ich habe ja schon an vielen Schweizer Orten überraschende Dörfer gesehen. Dieses hier gehört zu den grössten Überraschungen. Das Kloster kannst du auch besichtigen. Ein schöner Stopp für das Mittagessen.

Die Klosterkirche von Romainmôtier. Bild: www.imago-images.de

Wir fahren weiter Richtung La Sarraz. Unterwegs kommen wir an Pompaples vorbei, das sich selbst als «Milieu du monde», also Zentrum der Welt, bezeichnet. Warum? Aus dem Teich bei der Mühle fliesst ein Abfluss zur Nordsee, der andere ins Mittelmeer. Zugegeben: Spektakulär ist der Ort sonst nicht, aber vielleicht brauchst du mal ein paar Smalltalk-Themen.

«Milieu du monde»: Aus diesem Weiher führt ein Abfluss in die Nordsee, der andere ins Mittelmeer. Bild: Reto Fehr

Bevor wir das Schloss in La Sarraz besichtigen, gibt es doch noch die Möglichkeit für eine kürzere Wanderung. Ausserhalb des Ortes befindet sich La Tine de Conflens, ein cooler Wasserfall, der an Indiana-Jones-Welten erinnert. Du erreichst diesen ab dem kleinen Parkplatz bei La Tine in zehn Minuten.

La Tine de Conflens: sieht aus wie bei Indiana Jones. Bild: Reto Fehr

Jetzt also noch das Schloss. Du kannst aber auch einfach nur im Schlosspark verweilen und einen Dessert geniessen. Danach geht es zurück nach Yverdon.

Routenvorschlag:

Diese Dörfer lohnen sich auch: Rauszeit Das sind 8 der schönsten Dörfer der Schweiz – wetten, du kennst nicht alle?

An den Rhein

Strecke: Winterthur - Stein am Rhein - Diessenhofen - Neunkirch - Schaffhausen - Winterthur

Länge: ca. 110 Kilometer

Städte unterwegs: Winterthur, Frauenfeld, Stein am Rhein, Diessenhofen, Neunkirch, Schaffhausen.

Höhepunkte: Altstädte von Stein am Rhein, Diessenhofen, Neunkirch, Schaffhausen, Rheinfall

Es geht in den Nordosten der Schweiz. Die Rundfahrt von Winterthur führt über Frauenfeld nach Stein am Rhein. Hier kannst du die vielleicht schönste kleine Altstadt der Schweiz bestaunen. Und wenn du Lust auf eine kurze Wanderung hast: In 40 Minuten bist du bei der Burg Hohenklingen oben. Es sind allerdings einige Treppenstufen.

Der Blick von der Burg Hohenklingen auf Stein am Rhein. Die Wanderung hierhin dauert knapp 40 Minuten. Bild: Schaffhauserland Tourismus

Danach fahren wir dem Rhein entlang nach Schaffhausen. Diessenhofen besitzt das Stadtrecht ebenfalls. Falls du noch einen Kaffee in einer kleinen Altstadt nehmen willst: Mach das hier und bestaune die gedeckte Holzbrücke.

Die Holzbrücke von Diessenhofen. Bild: Shutterstock

Schaffhausen bietet mit dem Munot oder dem Rheinfall natürlich einiges. Wähle aus, was du dir anschaust. Es hätte auch für beides Zeit (und vielleicht im Fall des Rheinfalls auch erst nach dem nächsten Punkt).

So schön rechteckig ist nur selten eine Altstadt gebaut: Neunkirch. Bild: Schaffhauserland Tourismus

Wir machen jetzt noch einen kleinen Umweg in den Klettgau nach Neunkirch. Das Städtli mit dem einzigartigen quadratischen Grundriss wäre ein schöner Ort, um sich kurz die Füsse zu vertreten, bevor die Fahrt zurück nach Winterthur ansteht.

Routenvorschlag:

Auch mal gut: Rauszeit Das sind gemäss der Uno die besten Tourismusdörfer der Schweiz

Umrundung der Churfirsten

Strecke: Lachen - Lichtensteig - Werdenberg - Sargans - Walenstadt - Lachen

Länge: ca. 160 Kilometer

Städte unterwegs: Uznach, Lichtensteig, Werdenberg, Sargans, Walenstadt

Höhepunkte: Altstadt von Lichtensteig, Werdenberg, Schloss Sargans, Walensee, Blick auf Churfirsten

Lachen hatte früher immerhin das Marktrecht. Wir starten hier unsere Rundfahrt. Es geht über den Ricken ins Toggenburg. Dabei kommen wir an Uznach vorbei, welches das Stadtrecht besitzt und heute für seine Störche bekannt ist. Wir fahren da aber direkt weiter. Mit einem kleinen Umweg kannst du in Lichtensteig den ersten Halt machen.

In der Altstadt von Lichtensteig. Hier um die Ecke kannst du unter den Lauben spazieren. Bild: keystone

Hier kannst du einmal durch die Altstadt spazieren und vielleicht auch kurz einkehren, bevor es das Toggenburg hinauf, haben die Churfirsten von dieser Seite immer im Blick und dann runter ins Rheintal geht. Hier machen wir in Werdenberg einen Stopp. Du erinnerst dich an Fürstenau aus Vorschlag 1? Die beiden Städte sagen beide, sie seien die kleinsten der Welt. Besichtige auch hier die Altstadt und spaziere einmal um den kleinen Werdenberger See für beste Blicke auf das Schloss. In diesem gibt es übrigens ein Museum und vielleicht auch direkt ein guter Ort für die Mittagsrast.

Zu viel versprochen? Der Blick über den Werdenberger See zur Altstadt und zum Schloss, im Hintergrund der Alpstein. Bild: Shutterstock

Die Fahrt geht dann weiter das Rheintal hoch bis Sargans. Auch hier überstrahlt das Schloss alles. Du kannst dieses besichtigen. Die Aussicht Richtung Chur ist super.

Schloss Sargans: Da bist du wohl auch schon einige Male daran vorbeigefahren. Es ist Zeit, hier mal auszusteigen. Bild: Shutterstock

Die letzte Stadt unterwegs zurück nach Lachen ist Walenstadt. Vielleicht hast du hier im Strandbad Lust auf eine Abkühlung. Ebenfalls ein schöner Ort für eine Pause wäre Murg oder am anderen Ende Weesen. Die Fahrt am See entlang ist sowieso aussichtsreich, auch wenn (leider) auf der Autobahn. Wir sind jetzt auf der anderen Seite der Churfirsten, die steil hinter dem See aufsteigen.

Blick auf die Churfirsten vom gegenüberliegenden Walenseeufer. Bild: Shutterstock

Durch die Linthebene geht es dann zurück nach Lachen. Und auch hier gilt: Die Seepromenade bietet sich wunderbar für einen Drink an.

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Routenvorschlag: