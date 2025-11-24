Das sind gemäss der Uno die besten Tourismusdörfer der Schweiz
Vor Kurzem wurde Valendas mit dem «Best Tourism Villages»-Label von UN Tourism ausgezeichnet. Die Sonderorganisation der Vereinten Nationen zeichnet als Weltorganisation für Tourismus (früher UNWTO) seit 2021 jährlich die besten Dörfer im Tourismus aus.
Entscheidend dabei (siehe auch Infobox unten):
Valendas war in diesem Jahr eines von 52 Dörfern, die aus über 270 Bewerbungen aus 65 Mitgliedsstaaten ausgewählt wurden. Mit Evolène aus dem Wallis reichte Schweiz Tourismus noch eine zweite Bewerbung ein. Diese wurde aber nicht ausgezeichnet, sondern «nur» in das Update-Programm – für Dörfer mit grossem Potenzial – aufgenommen.
Valendas selbst musste sich übrigens auch gedulden. Im letzten Jahr schaffte es das Bündner Dorf oberhalb der Rheinschlucht nur in die Vorauswahl.
Erstmals seit Beginn der Wahlen 2021 wurde in diesem Jahr nur ein Schweizer Dorf in den erlauchten Kreis der bisher weltweit 182 Dörfern aufgenommen. Die Auszeichnung gibt den Dörfern neben zusätzlicher Visibilität auch Zugang zu einem internationalen sowie auch nationalen Netzwerk für den Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer und für Weiterbildungsmöglichkeiten.
Bisherige Gewinnerdörfer der Schweiz
2025
2025 schickte die Schweiz mit Valendas GR und Evolène VS zwei Dörfer ins Rennen.
Valendas GR
Das Dorf mit 300 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt auf der gegenüberliegenden Seite von Flims und Laax über der Rheinschlucht und bildet das Tor zum Safiental.
Valendas kämpfte wie viele Bergdörfer mit Abwanderung. In den letzten Jahren hat sich etwas geändert und das Dorf wird auch dank des Vereins Valendas Impuls wieder attraktiver.
Bekannt ist Valendas vielleicht da und dort für seinen Dorfbrunnen aus Holz. Das Wasserbecken ist 8 Meter lang und 5 Meter breit, gekrönt wird er von einer Brunnennixe-Figur. Gebaut wurde dieser 1760 und letztmals 2011 total renoviert. Er wird teilweise als grösster Holzbrunnen Europas bezeichnet.
2024
2024 schickte die Schweiz mit Ernen VS, Lavizzara TI, Lens VS, Romoos LU, Splügen GR und Valendas GR sechs Dörfer ins Rennen.
Splügen GR
Splügen ist unter anderem bekannt für den Pschuuri, ein archaischer Fasnachtsbrauchtum. Dieser schaffte es auf die Liste des immateriellen Kulturerbes der Schweiz.
Tourismus ist im Rheinwald ebenfalls wichtig, und Splügen ist hier der Hauptort. Verkehrstechnisch liegt Splügen gut erreichbar auf der Nord-Süd-Achse. Outdoorfreunde finden hier während allen Jahreszeiten ein breites Angebot. Seit 2020 gehört das Dorf mit den alten Häusern auch zum Naturpark Beverin.
Romoos LU
Romoos, in der Unesco-Biosphäre Entlebuch, wurde 2024 ebenfalls ausgezeichnet. Das Dorf in der Region des Napfs setzt auf sanften Tourismus und sieht sich als nachhaltige und kulturell reiche Tourismusdestination.
Romoos benötigte ebenfalls zwei Versuche, bis es die Auszeichnung erhielt. Übrigens: In Romoos kannst du selbst nach dem reinsten Gold der Welt schürfen. Wir haben es selbst versucht:
2023
2023 schickte die Schweiz mit Bregaglia (GR), Morcote (TI), Romoos (LU), Saint Martin (VS) und Saint-Ursanne (JU) fünf Dörfer ins Rennen.
Morcote TI
Das ikonische Dorf am Lago di Lugano schaffte es 2023 zur Auszeichnung «Best Tourism Village». Herrlich am Hang gelegen, imponiert es mit kleinen Gassen und der Kirche Santa Maria del Sasso, welche etwas oberhalb des Dorfes liegt.
Morcote bietet «Italinità» für Geniesser, aber auch eine schöne Wanderung bis hinauf zum San Salvatore. Morcote kollaboriert im Rahmen des «Master in Sustainable Tourism» mit der Università della Svizzera italiana in Lugano, um ein digitales Informationskonzept zu entwickeln. Dieses soll Besuchende für ein nachhaltiges Verhalten sensibilisieren und belohnen.
Saint-Ursanne JU
Saint-Ursanne wurde ebenfalls 2023 ausgezeichnet. Das mittelalterliche Städtchen am Doubs ist eine wahre Perle. Und die Brücke über den Fluss ins Dorf ein Hingucker.
Auch hier sind Outdoor-Freunde bestens aufgehoben. Egal, ob Wandern, Velofahren oder Wassersport – es hat für alle etwas. Das Projekt «Circuit Secret Gourmand» unterstützt dabei die lokale Gastronomie und kleine Lebensmittelunternehmen im Dorf.
2022
2022 schickte die Schweiz mit Ernen VS, Andermatt UR und Murten FR drei Dörfer ins Rennen.
Andermatt UR
2022 schaffte es Andermatt bis zur Auszeichnung. Unweigerlich verbunden mit dem Urner Dorf ist Samih Sawiris. 2005 kam der Unternehmer erstmals ins Dorf. Seither hat sich viel getan. Unter anderem will «Andermatt Responsible» einen ressourcenschonenden Tourismus ermöglichen.
Andermatt liegt umgeben von den Pässen Oberalp, Gotthard und Furka und wird aus Norden durch die legendäre Göschenenschlucht erreicht.
Murten FR
Das freiburgische Murten schaffte es 2022 ebenfalls in die Kränze. Neben dem mittelalterlichen Städtchen mit der Burg und der Stadtmauer punktet Murten auch mit dem Projekt «Bio Gemüse Seeland», das sich für nachhaltigen Tourismus und biologische Landwirtschaft einsetzt.
Auch der Wintertourismus wurde am Ufer des Murtensees gefördert. Seit einigen Jahren lockt das Lichtfestival im Januar Touristen in den Ort.
2021
2021 schickte die Schweiz mit Gruyères FR, Saas-Fee VS und Valposchiavo GR drei Dörfer ins Rennen.
Saas-Fee VS
Bei der ersten Vergabe des «UN Tourism Best Village»-Labels schickte die Schweiz drei Bewerbungen ein, alle wurden ausgezeichnet. Zum einen ist dies Saas-Fee. Das autofreie Dorf wird umgeben von mächtigen Gletschern und hohen 4000ern.
Saas-Fee hat sich zudem das Label «Energiestadt GOLD» gesichert, das unter anderem voraussetzt, dass mindestens 75 Prozent des Handlungspotenzials für Energie und Klima umgesetzt wird.
Valposchiavo GR
Valposchiavo setzt seit 2016 auf «100% Valposchiavo». Dies fördert die lokale Wertschöpfung im abgelegenen Tal hinter dem Berninapass. Die Kreislaufwirtschaft im Tal wurde so nachhaltig gefördert.
Natürlich bietet Valposchiavo auch landschaftlich viel. Vom Gletschergarten über Bergseen bis zum italienischen Charme des Dorfkerns kann man hier vieles entdecken.
Gruyères FR
Ebenfalls in der ersten Ausgabe des Labels holte sich Gruyères dieses. Das mittelalterliche Städtchen mit dem imposanten Schloss und dem Blick auf den Moléson zieht alle in seinen Bann.
Auch in Greyerz, so der deutsche Name, wird auf lokale Produkte gesetzt. Star der lokalen Gastronomie ist natürlich der Käse Gruyère AOP, der hier in der Region hergestellt wird.
👉🏽 eine geringe Bevölkerungsdichte und maximal 15'000 Einwohner:innen;
👉🏽 in einer Umgebung liegen, in der traditionelle Tätigkeiten wie Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht oder Fischerei stark vertreten sind;
👉🏽 die Werte und den Lebensstil der Gemeinschaft teilen.
Mehrwert für die Gewinnerdörfer:
Gewinnerdörfer profitieren von weltweiten Medienkampagnen durch die Welttourismusorganisation. Die Auszeichnung verleiht den Destinationen zusätzliche Visibilität und erlaubt ihnen, sich entsprechend zu positionieren. Zudem erhalten sie Zugang zu einem internationalen Netzwerk für den Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer und für Weiterbildungsmöglichkeiten.
Reto Fehr
Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner Tour dur d'Schwiiz radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch Tour dur d'Schwiiz. Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.