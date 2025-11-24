Valendas mit dem grössten Holzbrunnen Europas zählt neu zu den UN Best Tourism Villages. Bild: KEYSTONE

Das sind gemäss der Uno die besten Tourismusdörfer der Schweiz

Die Welttourismus-Organisation UN Tourism zeichnet weltweit Dörfer in ländlichen Gebieten aus, welche durch innovative Ansätze die touristische Entwicklung mit Rücksicht auf die Nachhaltigkeit fördern. Das sind die bisherigen Schweizer Gewinner.

Vor Kurzem wurde Valendas mit dem «Best Tourism Villages»-Label von UN Tourism ausgezeichnet. Die Sonderorganisation der Vereinten Nationen zeichnet als Weltorganisation für Tourismus (früher UNWTO) seit 2021 jährlich die besten Dörfer im Tourismus aus.

Entscheidend dabei (siehe auch Infobox unten):

Es müssen Tourismusdörfer sein, wo traditionelle Tätigkeiten wie die Land- und Forstwirtschaft bedeutsam sind, die den Tourismus als Mittel nutzen, um ihr kulturelles Erbe zu fördern und zu bewahren, und die sich für eine nachhaltige touristische Entwicklung einsetzen.

Valendas war in diesem Jahr eines von 52 Dörfern, die aus über 270 Bewerbungen aus 65 Mitgliedsstaaten ausgewählt wurden. Mit Evolène aus dem Wallis reichte Schweiz Tourismus noch eine zweite Bewerbung ein. Diese wurde aber nicht ausgezeichnet, sondern «nur» in das Update-Programm – für Dörfer mit grossem Potenzial – aufgenommen.

Valendas selbst musste sich übrigens auch gedulden. Im letzten Jahr schaffte es das Bündner Dorf oberhalb der Rheinschlucht nur in die Vorauswahl.

Erstmals seit Beginn der Wahlen 2021 wurde in diesem Jahr nur ein Schweizer Dorf in den erlauchten Kreis der bisher weltweit 182 Dörfern aufgenommen. Die Auszeichnung gibt den Dörfern neben zusätzlicher Visibilität auch Zugang zu einem internationalen sowie auch nationalen Netzwerk für den Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer und für Weiterbildungsmöglichkeiten.

Bisherige Gewinnerdörfer der Schweiz

2025

2025 schickte die Schweiz mit Valendas GR und Evolène VS zwei Dörfer ins Rennen.

Valendas GR

Das Dorf mit 300 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt auf der gegenüberliegenden Seite von Flims und Laax über der Rheinschlucht und bildet das Tor zum Safiental.

Blick auf Valendas oberhalb der Rheinschlucht. Bild: KEYSTONE

Valendas kämpfte wie viele Bergdörfer mit Abwanderung. In den letzten Jahren hat sich etwas geändert und das Dorf wird auch dank des Vereins Valendas Impuls wieder attraktiver.

Bekannt ist Valendas vielleicht da und dort für seinen Dorfbrunnen aus Holz. Das Wasserbecken ist 8 Meter lang und 5 Meter breit, gekrönt wird er von einer Brunnennixe-Figur. Gebaut wurde dieser 1760 und letztmals 2011 total renoviert. Er wird teilweise als grösster Holzbrunnen Europas bezeichnet.

2024

2024 schickte die Schweiz mit Ernen VS, Lavizzara TI, Lens VS, Romoos LU, Splügen GR und Valendas GR sechs Dörfer ins Rennen.

Splügen GR

Splügen ist unter anderem bekannt für den Pschuuri, ein archaischer Fasnachtsbrauchtum. Dieser schaffte es auf die Liste des immateriellen Kulturerbes der Schweiz.

Im alten Dorfkern von Splügen. Bild: Shutterstock

Tourismus ist im Rheinwald ebenfalls wichtig, und Splügen ist hier der Hauptort. Verkehrstechnisch liegt Splügen gut erreichbar auf der Nord-Süd-Achse. Outdoorfreunde finden hier während allen Jahreszeiten ein breites Angebot. Seit 2020 gehört das Dorf mit den alten Häusern auch zum Naturpark Beverin.

Romoos LU

Romoos, in der Unesco-Biosphäre Entlebuch, wurde 2024 ebenfalls ausgezeichnet. Das Dorf in der Region des Napfs setzt auf sanften Tourismus und sieht sich als nachhaltige und kulturell reiche Tourismusdestination.

Romoos, eingebettet in den Hügeln des «wilden Westens» von Luzern. Bild: UNESCO Biosphäre Entlebuch / Angelo Pomposo Martinelli

Romoos benötigte ebenfalls zwei Versuche, bis es die Auszeichnung erhielt. Übrigens: In Romoos kannst du selbst nach dem reinsten Gold der Welt schürfen. Wir haben es selbst versucht:

2023

2023 schickte die Schweiz mit Bregaglia (GR), Morcote (TI), Romoos (LU), Saint Martin (VS) und Saint-Ursanne (JU) fünf Dörfer ins Rennen.

Morcote TI

Das ikonische Dorf am Lago di Lugano schaffte es 2023 zur Auszeichnung «Best Tourism Village». Herrlich am Hang gelegen, imponiert es mit kleinen Gassen und der Kirche Santa Maria del Sasso, welche etwas oberhalb des Dorfes liegt.

Morcote versprüht am Ufer des Lago di Lugano sehr viel «Italinità». Bild: Shutterstock

Morcote bietet «Italinità» für Geniesser, aber auch eine schöne Wanderung bis hinauf zum San Salvatore. Morcote kollaboriert im Rahmen des «Master in Sustainable Tourism» mit der Università della Svizzera italiana in Lugano, um ein digitales Informationskonzept zu entwickeln. Dieses soll Besuchende für ein nachhaltiges Verhalten sensibilisieren und belohnen.

Saint-Ursanne JU

Saint-Ursanne wurde ebenfalls 2023 ausgezeichnet. Das mittelalterliche Städtchen am Doubs ist eine wahre Perle. Und die Brücke über den Fluss ins Dorf ein Hingucker.

St-Ursanne liegt wunderbar direkt am Doubs. Bild: Shutterstock

Auch hier sind Outdoor-Freunde bestens aufgehoben. Egal, ob Wandern, Velofahren oder Wassersport – es hat für alle etwas. Das Projekt «Circuit Secret Gourmand» unterstützt dabei die lokale Gastronomie und kleine Lebensmittelunternehmen im Dorf.

2022

2022 schickte die Schweiz mit Ernen VS, Andermatt UR und Murten FR drei Dörfer ins Rennen.

Andermatt UR

2022 schaffte es Andermatt bis zur Auszeichnung. Unweigerlich verbunden mit dem Urner Dorf ist Samih Sawiris. 2005 kam der Unternehmer erstmals ins Dorf. Seither hat sich viel getan. Unter anderem will «Andermatt Responsible» einen ressourcenschonenden Tourismus ermöglichen.

Das verschneite Andermatt mit Blick Richtung Furka. Bild: Shutterstock

Andermatt liegt umgeben von den Pässen Oberalp, Gotthard und Furka und wird aus Norden durch die legendäre Göschenenschlucht erreicht.

Murten FR

Das freiburgische Murten schaffte es 2022 ebenfalls in die Kränze. Neben dem mittelalterlichen Städtchen mit der Burg und der Stadtmauer punktet Murten auch mit dem Projekt «Bio Gemüse Seeland», das sich für nachhaltigen Tourismus und biologische Landwirtschaft einsetzt.

Während des Lichtfestivals in der Altstadt von Murten. Bild: keystone

Auch der Wintertourismus wurde am Ufer des Murtensees gefördert. Seit einigen Jahren lockt das Lichtfestival im Januar Touristen in den Ort.

2021

2021 schickte die Schweiz mit Gruyères FR, Saas-Fee VS und Valposchiavo GR drei Dörfer ins Rennen.

Saas-Fee VS

Bei der ersten Vergabe des «UN Tourism Best Village»-Labels schickte die Schweiz drei Bewerbungen ein, alle wurden ausgezeichnet. Zum einen ist dies Saas-Fee. Das autofreie Dorf wird umgeben von mächtigen Gletschern und hohen 4000ern.

Saas-Fee mit dem Blick hinauf zum Gletscher. Bild: Shutterstock

Saas-Fee hat sich zudem das Label «Energiestadt GOLD» gesichert, das unter anderem voraussetzt, dass mindestens 75 Prozent des Handlungspotenzials für Energie und Klima umgesetzt wird.

Die Jury Eine Schweizer Jury, bestehend aus Vertreterinnen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO, dem Schweizer Tourismus-Verband (STV) sowie Schweiz Tourismus (ST), reicht die Kandidaten jeweils ein. Die internationale Jury entscheidet dann aufgrund verschiedener Kriterien über die Aufnahme.

Valposchiavo GR

Valposchiavo setzt seit 2016 auf «100% Valposchiavo». Dies fördert die lokale Wertschöpfung im abgelegenen Tal hinter dem Berninapass. Die Kreislaufwirtschaft im Tal wurde so nachhaltig gefördert.

Der Dorfplatz von Poschiavo. Bild: keystone

Natürlich bietet Valposchiavo auch landschaftlich viel. Vom Gletschergarten über Bergseen bis zum italienischen Charme des Dorfkerns kann man hier vieles entdecken.

Gruyères FR

Ebenfalls in der ersten Ausgabe des Labels holte sich Gruyères dieses. Das mittelalterliche Städtchen mit dem imposanten Schloss und dem Blick auf den Moléson zieht alle in seinen Bann.

Das Schloss Gruyères mit der Altstadt rechts. Bild: Shutterstock

Auch in Greyerz, so der deutsche Name, wird auf lokale Produkte gesetzt. Star der lokalen Gastronomie ist natürlich der Käse Gruyère AOP, der hier in der Region hergestellt wird.

UN Best Tourism Villages Voraussetzungen für die Bewerbung sind:

👉🏽 eine geringe Bevölkerungsdichte und maximal 15'000 Einwohner:innen;

👉🏽 in einer Umgebung liegen, in der traditionelle Tätigkeiten wie Land- und Forstwirtschaft, Viehzucht oder Fischerei stark vertreten sind;

👉🏽 die Werte und den Lebensstil der Gemeinschaft teilen.



Mehrwert für die Gewinnerdörfer:

Gewinnerdörfer profitieren von weltweiten Medienkampagnen durch die Welttourismusorganisation. Die Auszeichnung verleiht den Destinationen zusätzliche Visibilität und erlaubt ihnen, sich entsprechend zu positionieren. Zudem erhalten sie Zugang zu einem internationalen Netzwerk für den Erfahrungsaustausch, Wissenstransfer und für Weiterbildungsmöglichkeiten.

