So soll das Hochhaus Elysium an der Zürcher Hardbrücke aussehen. Daneben der kleine Bruder, der Prime Tower. Bild: studioforma

Bist du der Grösste und weisst, wie hoch diese Türme und Gebäude sind?

Wie hoch ist eigentlich der Prime Tower? 200 Meter? Vielleicht auch mehr. Oder doch weniger? Die Höhe von Gebäuden zu schätzen, ist nicht ganz einfach. In diesem Quiz kannst du dich beweisen.

Nina Bürge

Die Zürcher Architekturfirma Studio Forma will mitten in Zürich ein Hochhaus bauen. Genauer gesagt, soll es der Nachbar des Prime Towers werden. Ganze 240 Meter soll das Elysium in die Höhe ragen.

Doch wie hoch ist das eigentlich im Vergleich zu Türmen und Gebäuden weltweit? Hier kannst du dich einmal um die Welt und in die Höhe schätzen. Bei allen Türmen und Gebäuden wurde die architektonische Höhe angegeben. Bei Werten mit einer Kommastelle wurde auf den nächsten Meter gerundet.

Ergebnisse

Und so hoch sind die Gebäude wirklich:

Burj Khalifa: 828 Meter Merdeka 118: 678 Meter Tokyo Skytree: 634 Meter Shanghai Tower: 632 Meter One World Trade Center: 541 Meter Taipei 101: 508 Meter Empire State Building: 381 Meter Eiffelturm: 330 Meter Frankfrurter Messeturm: 256 Meter Fernsehturm Berlin: 203 Meter Prime Tower: 126 Meter Basler Messeturm: 105 Meter Big Ben: 96 Meter Freiheitsstatue: 93 Meter Schiefer Turm von Pisa: 57 Meter