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Hitze bedroht Bäume in Lachen: Jetzt erhalten sie Sonnenschutz

Extremwetter

Bäume in Lachen SZ erhalten Sonnenschutz

05.08.2026, 11:5905.08.2026, 11:59

Die Hitze bedroht in Lachen SZ die Bäume an der Seepromenade. Die Gemeinde ergreift deswegen Massnahmen.

Die grosse Hitze und die Trockenheit reduzierten die Lebenskraft der Bäume, teilte die Gemeinde Lachen am Mittwoch mit. Die Stämme litten unter Sonnenbrand. Die Rinde platze auf, und es könnten leichter Krankheitserreger und Schädlinge eindringen. Die Bäume könnten erkranken und sogar absterben.

Die Gemeinde will deswegen die rund 50 Bäume an der Seepromenade vor Sonnenbrand schützen. Es sollen möglichst viele Bäume gerettet und langfristig erhalten werden, denn diese leisteten einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität.

Die Stämme von besonders gefährdeten Pflanzen werden gemäss der Mitteilung mit Schilfmatten eingewickelt und so vor der Sonneneinstrahlung geschützt. Weitere Stämme werden weiss angestrichen. Dies soll die Erwärmung der Rinde reduzieren. (sda)

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