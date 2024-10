Rund die Hälfte der Schweizer Kantone erwartet ein Defizit für 2025

Die grössten Ausgaben verzeichnen die Kantone in den Bereichen Bildung, Soziales und Gesundheit. Hier sind die Kosten in den letzten Jahren in verschiedenen Kantonen stark gestiegen. (sda)

Kommission will das Hamas-Verbot auf Hisbollah ausdehnen – in eigenem Verfahren

Knall in der SVP: Blocher spricht sich für EFAS aus – Parteileitung knickt ein

Der neunköpfige Ausschuss der SVP-Parteileitung hatte sich für ein Nein zur Gesundheitsreform ausgesprochen. Parteivater Christoph Blocher intervenierte. Nun empfiehlt der Vorstand die Stimmfreigabe.

Christoph Blocher feierte am Freitag seinen 84. Geburtstag. In der Talkshow «Tele Blocher» erzählte er, dass ihn seine Töchter zum Abendessen eingeladen hätten. Und der Parteivater der SVP sagte, was er von der Gesundheitsreform hält, über welche die Schweizer Stimmberechtigten am 24. November befinden.