Schon wieder Einschränkungen auf SBB-Strecke zwischen Aarau und Olten

Und vor eineinhalb Monaten kam es im Schweizer Schienennetz ebenfalls zu einem grossen Chaos, weil sich am Bahnhof Aarau ein sogenanntes Fremdereignis zugetragen hatte. Damals fielen sogar 81 Züge auf Teilstrecken aus und es waren mehrere zehntausend Personen vom Vorfall betroffen. «Geschieht in Aarau ein grösseres Ereignis, hat dies weitreichende Konsequenzen für praktisch den gesamten Bahnverkehr in der Schweiz», hiess es seitens SBB einen Tag nach dem Ereignis.

Grund dafür war laut SBB ein Fremdereignis. Offenbar befanden sich Personen in Gleisnähe auf Solothurner Kantonsgebiet. Die Kantonspolizei Solothurn sah sich auf Anfrage nicht in der Lage, Auskunft darüber zu geben, wo sich das Ereignis zugetragen hat.

Viele Informationen hatte es nicht gegeben. Nur so viel: Die SBB-Strecke zwischen Aarau und Olten war am Freitagnachmittag zwischenzeitlich nur eingeschränkt befahrbar, aber immerhin nicht gänzlich unterbrochen.

Junge Schweizerin auf Skitour im Wallis schwer verletzt

Eine 28-jährige Schweizerin hat sich am Mittwoch auf einer Skitour in Val de Bagnes VS schwere Verletzungen zugezogen. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Unfallhergang, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte.