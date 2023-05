Blick auf das Dorf und den «Brienzer Rutsch». Bild: KEYSTONE

Felssturz in Brienz: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Evakuierung

In Brienz steht ein Bergsturz kurz bevor. Bis am Freitag müssen alle weg sein. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Evakuierung.

Lea Oetiker Folge mir

Mehr «Schweiz»

Es ist nicht das erste Mal, dass in Brienz eine Krisensituation ausgerufen wurde. Seit Jahren rumpelt es immer wieder im Dorf. Darum steht auch die Kirche von Brienz seit langer Zeit schief.

Doch diesmal ist es anders. Diesmal ist es wirklich ernst. Bis am Freitagabend um 18 Uhr müssen alle Brienzerinnen und Brienzer ihr Zuhause verlassen haben. Ein Felsvolumen von zwei Millionen Kubikmetern bewegt sich so stark, dass in den kommenden ein bis drei Wochen damit zu rechnen ist, dass es abbricht. Der Führungsstab hat deshalb die Phase Orange eingeleitet – die Evakuierung von Brienz.

Wie läuft die Evakuierung ab?

Wie Pascal Porchet vom Amt für Militär und Zivilschutz informiert, werden alle Zufahrtsstrassen gesperrt sein. Nur die Anwohner dürfen die Strassen benutzen, für Menschen, die nicht in Brienz wohnen, gilt ein Fahrverbot.

Ab Freitagabend ist das Dorf gänzlich gesperrt. Nur über einen Checkpoint kann man ein- und ausfahren. Damit will man sichergehen, dass man stets darüber informiert ist, wer sich im Dorf befindet, so Porchet weiter. Zudem wird das Dorf videoüberwacht, um Plünderungen zu vermeiden.

Der violett markierte Bereich «Insel» bewegt sich immer schneller und bedroht das Dorf Brienz. bild: Gemeinde ALBULA/ALVRA

Falls sich die Situation vor Freitag unerwartet schnell verschlechtert, kann Alarm ausgelöst werden. Wenn die Alarmsirenen im Dorf ertönen, bedeutet das, dass alle das Dorf ohne Verzögerung verlassen müssen. Auch werden die Bewohnerinnen und Bewohner über SMS alarmiert, heisst es in einer Informationsbroschüre. Wer Unterstützung benötigt, kann zum Notfalltreffpunkt am Dorfbrunnen gehen.

Am Samstagmorgen erhalten die Anwohnerinnen und Anwohner einen zeitlich begrenzten Zutritt zum Dorf. Auch hier: Der Zutritt verläuft nur über den Checkpoint, der vom Zivilschutz überwacht wird.

Vier bis zehn Tage vor dem Felssturz beginnt die Phase Rot: «Dann gibt es ein totales Betretungsverbot», sagt Porchet.

Auf die Phase Rot folgt die Phase Blau. Diese tritt ein, wenn die Felssturz-Gefahr unmittelbar bevorsteht. Zum Betretungsverbot hinzukommt, dass die beiden westlichen Häuser von Surava evakuiert werden. Die Landwasserstrasse und Bahnlinie entlang der Albula sowie die Kantonsstrasse zwischen Tiefencastel und Vazerol werden gesperrt.

Die fünf Phasen: Grün: Es besteht keine unmittelbare Gefahr für das Dorf Brienz.



Gelb: Innerhalb von zwei bis sechs Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen für eine Evakuierung bereit sein.



Orange: Innerhalb von ein bis drei Wochen droht ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet. Die Gemeinde beschliesst die Evakuierung. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen ihre Häuser innerhalb von drei Tagen verlassen.



Rot: Ein Ereignis, welches das Dorf gefährdet, steht unmittelbar bevor. Es gilt ein Betretungsverbot für das evakuierte Gebiet.



Blau: Ein Ereignis, welches das Dorf gefährden kann, steht unmittelbar bevor. Es gilt ein totales Betretungsverbot für das evakuierte Gebiet. Zudem werden Häuser in Surava evakuiert, die Landwasserstrasse und die Albulalinie der RhB, sowie ein Teil der Kantonsstrasse Tiefencastel-Lenzerheide gesperrt.



Haben alle Bewohnerinnen und Bewohner eine Wohnung gefunden?

In Brienz sind laut Christian Gartmann, Mediensprecher der Gemeinde, rund 85 Person gemeldet. 50 bis 60 Personen bräuchten nun provisorisch eine zweite Wohnung. Zur Unterstützung stellt die Gemeinde ein Möbellager zur Verfügung und hilft bei der Wohnungssuche.

Von diesen 50 bis 60 Personen haben aber noch nicht alle eine vorübergehende Unterkunft gefunden. Laut Gartmann bräuchte man vor allem noch Wohnungen, die in der Nähe liegen.

Noch nicht alle Bewohner von Brienz haben eine vorübergehende Unterkunft gefunden. Bild: KEYSTONE

Noch keine Unterkunft hat Ruth Tarnutzer. Die 59-jährige muss ebenfalls bis am Freitag raus sein: «Ich weiss nicht, wo ich hingehen werde», sagt sie gegenüber dem «Blick». Frustriert sei sie nicht: «So ist die Natur halt.»

Mehr Glück bei der Wohnungssuche hatte ein junges Pärchen. Gegenüber «Blick» erzählen es, dass ihre Vermieterin ihnen eine Wohnung auf der Lenzerheide zur Verfügung stellen konnte. Zuvor herrschte jedoch Unruhe: «Wir wussten nicht, was wir tun sollten.» Generell sei die Lage beunruhigend. «Man weiss nie, was passieren wird», so die junge Frau.

Wie lange dauert eine solche Evakuierung?

Eine Evakuierung bedeutet, dass beabsichtigt wird, zum verlassenen Ort zurückzukehren. Im gegenteiligen Fall wird von einer Räumung gesprochen. In diesem Fall wäre das Dorf unbewohnbar. Eine Evakuierung kann jedoch Wochen oder gar Monate dauern. Bewohnerinnen und Bewohner sollen alles mitnehmen, was sie in den nächsten Wochen und Monaten brauchen. Das Haus oder die Wohnung soll so gesichert werden, als würde man für eine längere Zeit verreisen.

Ein Mann hält sich die Hand vor die Augen während der Infoveranstaltung für die Bevölkerung zur Evakuierung. Bild: keystone

Gibt es verschiedene Szenarien, wie der Bergsturz erfolgen könnte?

Die Geologen gehen davon aus, dass es zu einem eher langsamen Abbruch kommen wird. Mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit stürzen demnach einige Hunderttausend Kubikmeter Felsmaterial ab. Das Dorf dürfte dabei aber weitgehend unbeschädigt bleiben.

Zu 30 Prozent würde eine zähe Masse mehrere Meter pro Tag in Richtung Dorf rutschen, welches so auch in Mitleidenschaft gezogen werden könnte.

Nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent rechnen die Geologen mit einem klassischen Bergsturz durch herabstürzende Felsbrocken und einer Gesteinslawine. «Derzeit können wir nichts anders machen, als auf den Berg zu warten», sagt Gartmann.

Wer deckt die Kosten bei der Evakuierung?

Laut der Gemeinde haben die grössten Schweizer Versicherungen, die Versicherungsdeckung bei einer allfälliger Evakuation bestätigt. Bei der kurzfristigen Unterstützung soll es ebenfalls nicht an Geld mangeln. Die Kantonsregierung gab am Dienstag 500'000 Franken für Soforthilfe frei, wie Regierungsrat Martin Bühler bekannt gab. Zuvor hatte bereits die Gemeinde 200'000 Franken für Überbrückungslösungen gesprochen. Es gehe darum, unkomplizierte Lösungen zu finden, so Bühler.

700'000 Franken Soforthilfe für Brienz. Bild: KEYSTONE

Was passiert mit den Tieren?

Kleinere Tiere wie Katzen und Hunde müssen ebenfalls am Freitag evakuiert werden – zusammen mit ihren Besitzerinnen und Besitzer.

In Brienz gibt es aber auch zwei Landwirtschaftsbetriebe mit grösseren Tieren – Kühe und Vieh. «Wir haben es mit den beiden Landwirtschaftsbetrieben so abgesprochen, dass wir am Ende der Phase Orange die Kühe und das Vieh verladen», so Daniel Albertin, Gemeindepräsident, gegenüber Blick. Diese werden dann anderswo untergebracht und versorgt. Die kleineren Tiere bleiben in der Obhut der Landwirte.

Was geschieht, wenn sich jemand gegen die Evakuierung wehrt?

Laut Gartmann werde man ab Freitag Kontrollen durchführen. «Wir werden von Haus zu Haus gehen, um zu schauen, ob noch jemand dort ist.» Sollte sich jemand vehement gegen die Evakuierung wehren, müsse die Polizei beigezogen werden.

Ein Riss in einem Unterstand, aufgenommen am Montag, 20. September 2021, in Brienz-Brinzauls. Die seit Jahrzehnten bekannte Bewegung hat am Berg wie im Dorf in den letzten Jahren zugenommen. Bild: KEYSTONE

Weshalb hat man keinen Schutzdamm gebaut?

Gegen ein Felsvolumen von zwei Millionen Kubikmeter kann Brienz laut Experten nicht mit Verbauungen geschützt werden. Das Volumen und die Energien, die auf ein Schutzbauwerk einwirken würden, wären schlicht zu gross. Ein Damm oberhalb des Dorfes müsste unrealistisch hoch gebaut werden, damit er von einem Bergsturz nicht überflossen würde.

Ist der Klimawandel für die Gefährdung von Brienz verantwortlich?

Simon Löw, emeritierter Professor für Igenieurologie der ETH Zürich und Berater der Regierung Graubündens, sagt gegenüber «SRF»: «Nein. In Brienz gibt es keinen Permaforst, der auftaut. Auch gibt es keinen Zusammenhang zwischen den jährlichen Niederschlägen und der Rutschgeschwindigkeit des Hangs. Die Instabilität des Hangs in Brienz hat also nichts mit dem Klimawandel zu tun.» Das sei ein Unterschied zu vielen anderen instabilen Gebieten in den Alpen, in denen der auftauende Permafrost die Hauptursache sei.