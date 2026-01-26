bedeckt, wenig Regen
Brienz: Bevölkerung darf nach über einem Jahr wieder zurückkehren

Brienzer Bevölkerung darf nach über einem Jahr nach Hause

26.01.2026, 13:3026.01.2026, 13:30

Die Evakuierung des von einem Bergsturz bedrohten Bündner Dorfes Brienz ist am Montag nach über einem Jahr aufgehoben worden. «Eine grosse Erleichterung», sagte der Gemeindepräsident zu Keystone-SDA.

KEYPIX - Blick auf das Dorf, am Montag, 26. Januar 2026 in Brienz-Brinzauls. Das Dorf war wegen eines erneuten drohenden Bergsturz ueber 62 Wochen evakuiert. Im Juni 2023 war es knapp von einem Schutt ...
Im Juni 2023 war Brienz knapp von einem Schuttstrom verfehlt worden.Bild: KEYSTONE

Es sieht nach Geisterdorf aus. Die meisten Fensterläden sind geschlossen – erst wenige Dorfbewohnende kehren zurück. «Wir hoffen, dass diejenigen, die die Hoffnung nie aufgaben, jetzt zurückkehren können», sagte Daniel Albertin, Gemeindepräsident der Gemeinde Albula, im Gespräch mit Keystone-SDA.

Einer von ihnen ist Hermann Bossi. Er bringt an diesem Montag seine Habseligkeiten zurück in sein Haus. Angst vor den Gesteinsmassen habe er nicht, sagt er zu Keystone-SDA.

Hermann Bossi bringt Habseligkeiten in sein Haus, am Montag, 26. Januar 2026. Das Dorf war wegen eines erneuten drohenden Bergsturz ueber 62 Wochen evakuiert. Im Juni 2023 war es knapp von einem Schut ...
Hermann Bossi kann wieder in seinem Haus in Brienz wohnen.Bild: KEYSTONE

Die Aufhebung berge auch Unsicherheit für die Zukunft, so Albertin weiter. Viele Einwohnende haben sich für eine präventive Umsiedlung angemeldet. Die Rückkehr lasse an diesem Entscheid zweifeln.

Unterdessen begann die Gemeinde, abgenommene Verkehrsschilder wieder zu montieren. Diese wurden während den 62 Wochen abgenommen. (sda)

Mehr zu Brienz:

Brienz GR kostet die Gemeinde Albula Millionen
So sieht es in Brienz am Morgen danach aus
1 / 15
So sieht es in Brienz am Morgen danach aus
Schwere Unwetter zogen am Montagabend über Brienz.
quelle: keystone / alessandro della valle
Bergdorf Brienz droht ins Tal zu rutschen
