Schweiz

Homosexualität

Ehe für alle: Lesbisches Paar erzählt von erfülltem Kinderwunsch



bild: watson

Ein lesbisches Paar erzählt, wie sie sich ihren Kinderwunsch erfüllten

Lea Bloch Lea Bloch Folge mir Entfolgen

Am Mittwoch hätte das Parlament über den Vorstoss «Ehe für alle» entscheiden sollen. Dieses Anliegen wurde jedoch auf einen unbestimmten Zeitpunkt verlegt. Ein wichtiger Punkt der Debatte wäre die Legalisierung der Samenspende gewesen.

Denn lesbische Frauen mit Kinderwunsch dürfen bis heute in der Schweiz weder heiraten, noch können sie legal eine Samenspende beanspruchen. Für heterosexuelle Paare ist die künstliche Befruchtung durch die Samenspende jedoch bereits erlaubt.

In der Schweiz leben derzeit zwischen 6’000 und 30’000 Regenbogenfamilien. Eva und Madleen und ihre beiden Töchter sind eine davon.

Wie es für lesbische Paare ist, in der Schweiz Kinder zu kriegen Video: watson/lea bloch

Vor einigen Jahren haben sie sich ihren Kinderwunsch in Spanien erfüllt. Denn wie in Spanien, ist auch in vielen anderen europäischen Ländern die Samenspende für lesbische Paare legal zugänglich.

Eva und Madleens Geschichte zeigt, mit wie viel Aufwand das Kinderkriegen für lesbische Paare in der Schweiz verbunden ist. Einerseits ist die Samenspende auf einer Samenbank mit viel Reisen und dementsprechend hohen Kosten gekoppelt. Andererseits wird nur diejenige, die das Kind austrägt als leibliche Mutter angesehen..

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter