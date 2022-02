Calmy-Rey verteidigt Kandidatur der Schweiz für Uno-Sicherheitsrat

An jeder Gemeindeversammlung werde über einen neuen Veloweg länger gestritten als für den Sitz im Sicherheitsrat. Alt Bundesrätin Micheline Calmy-Rey verteidigte in einem Gespräch mit der «SonntagsZeitung» die Kandidatur, die damals von ihr mitlanciert worden war. Im Sicherheitsrat brauche es mehr denn je eine Vermittlerin wie die Schweiz. (saw/sda)

Gleiches gelte für das humanitäre Völkerrecht. Daran müsse gerade auch die Schweiz interessiert sein. Die weltweiten Veränderungen hätten Auswirkungen bis in die Schweiz. «Wir können es nicht zulassen, dass ein paar starke Männer die Erde regieren», sagte Calmy-Rex in dem Interview weiter.

Interne Untersuchung eskaliert: ETH entlässt zwei Revisoren – sie waren zu kritisch

Wirtschaftsprüfer der ETH wollten ihren Job genau machen - und verloren ihn dabei. Ein Machtkampf um Transparenz, der bis vor das Bundesgericht führt.

In der Romandie spricht man stolz vom «Health Valley» - in Anlehnung an das «Silicon Valley» in San Francisco. Dazu gehört der Campus Biotech Geneva. Geforscht wird zum Beispiel an einer Simulation des menschlichen Gehirns bis ins Detail durch einen Supercomputer.