Sie haben wieder zugeschlagen: Klima-Aktivisten blockieren Strasse in Crissier VD

Klima-Aktivisten der Bewegung Renovate Switzerland haben am Freitagmorgen in Crissier VD den Strassenverkehr blockiert. Sechs Aktivisten setzten sich auf die Strasse, drei von ihnen klebten ihre Hände auf die Fahrbahn. Die Polizei entfernte sie von dort und nahm sie fest.

Die Autobahnblockade in Crissier. Bild: renovate switzerland

Die Aktion begann um 07.40 Uhr, rund eine Stunde später wurde der Verkehr wieder freigegeben. Renovate Switzerland fordert den Bundesrat auf, einen Aktionsplan auszuarbeiten, um bis 2040 eine Million Häuser zu renovieren, damit die Treibhausgasemissionen reduziert werden können.

Falls in den kommenden Wochen nichts unternommen werde, warnte die Bewegung am Freitag in einer Mitteilung, würden Sympathisanten von Renovate Switzerland auf die Strassen des Landes zurückkehren - «zahlreicher und länger».

Bei der Aktion in Crissier handelte es sich um die vierte in kurzer Zeit. Erst am Dienstag hatte die Bewegung die Autobahnausfahrt Bern-Wankdorf blockiert, nach ähnlichen Aktionen in Lausanne und Genf in der vergangenen Woche. (saw/sda)