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KOF Institut Ökonomen schrauben Prognosen für Wirtschaftswachstum oben

Eine Person zieht waehrend eines Marktes auf dem Hevetiaplatz in Zuerich Schweizer Banknoten aus ihrem Portemonnaie, fotografiert am Freitag, 16. Februar 2024. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Die Expertinnen und Experten erwarten eine etwas geringere Teuerung als bisher.Bild: KEYSTONE
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KOF Institut: Ökonomen schrauben Prognosen für Wirtschaftswachstum nach oben

25.09.2026, 10:2225.09.2026, 10:22

Die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum in der Schweiz im laufenden Jahr haben sich deutlich nach oben verbessert. Das zeigt nun auch die neue Befragung von Schweizer Ökonominnen und Ökonomen des KOF Instituts.

Die im Rahmen des KOF Consensus Forecast befragten Experten rechnen in der im September durchgeführten Umfrage für das Jahr 2026 nun neu mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP, sportbereinigt) von 1,7 Prozent. Bei der letzten Befragung im Juni lag die durchschnittliche Wachstumsprognose noch bei +0,9 Prozent, wie die KOF am Freitag mitteilte.

Nach oben revidiert haben die Befragten auch die Wachstumserwartung für das kommende Jahr. Der KOF Consensus-Wert für das bereinigte BIP-Wachstum 2027 beläuft sich nun auf +1,7 Prozent nach einer Juni-Prognose von +1,5 Prozent.

Starke Investitionen

Getrieben wird das Wachstum nicht zuletzt von der Investitionstätigkeit: So erwarten die Experten eine Zunahme der realen Anlageinvestitionen für 2026 in der Höhe von 1,5 Prozent (Juni: +0,9 Prozent) und für 2027 von 2,2 Prozent (Juni: +1,8 Prozent).

Die Bauinvestitionen sollen 2026 um 2,4 Prozent (Juni: +1,2 Prozent) und 2027 um 1,9 Prozent (Juni: +1,6 Prozent) zunehmen. Aber auch die Erwartungen an den Aussenhandel wurden die Prognosen nach oben angepasst.

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An der Umfrage nahmen 17 Ökonominnen und Ökonomen teil. Durchgeführt wurde die Umfrage vom 3. September bis 23. September 2026.

Teuerung tiefer

Die Teuerung erwarten die Expertinnen und Experten dagegen etwas tiefer als bisher. Sie prognostizieren nun für das laufenden Jahr noch einen Anstieg des Konsumentenpreisindex von 0,6 Prozent (Juni: +0,7 Prozent) und im kommenden Jahr von 0,8 Prozent (Juni +0,9 Prozent).

Unverändert ist dagegen der Ausblick auf den schweizerischen Arbeitsmarkt. Für das laufende Jahr wird erneut eine Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent erwartet und für das Jahr 2027 von 3,0 Prozent.

Wechselkurs wenig verändert

Für den Aussenwert des Frankens erwarten die Befragten keine grossen Veränderungen. So dürfte der Wechselkurs der Schweizer Währung zum Euro in drei Monaten ungefähr bei 0,93 CHF/EUR verharren, in zwölf Monaten wird der Wechselkurs bei 0,92 erwartet. Zum US Dollar wird ein leichter Rückgang auf 0,81 CHF/USD erwartet und 0,80 CHF/USD in zwölf Monaten. (sda/awp)

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