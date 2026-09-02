Die Pressekonferenz findest du hier im Livestream. Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Liveticker

Polizei bezeichnet Tat in Aarau als Amoklauf +++ Täter gab 40 Schüsse ab

Die Polizei informiert am Mittwoch nach den Schüssen in Aarau, bei denen eine 22-jährige Italienerin ums Leben kam und fünf weitere Personen verletzt wurden, zum aktuellen Stand der Ermittlungen. Alle News findest du im Liveticker unten.

Mehr «Schweiz»

Die Pressekonferenz im Liveticker

Schicke uns deinen Input 14:11 Über 80 Notrufe Laut der Polizei gingen unmittelbar nach der Abgabe der ersten Schüsse über 80 Notrufe ein. Die Polizei sei sofort ausgerückt und habe die Gefahrenzone zunächst umstellt, um nicht selbst Ziel der Schüsse zu werden. 14:09 Weitere Schüsse mit Pistole auf Parkplatz Im Anschluss sei der Mann Richtung Parkplatz geflüchtet, wo er mit einer Pistole erneut um sich geschossen hat. Unter anderem zielte er auch auf ein Auto, das davonfuhr. 14:09 Täter schoss über 40 Mal Der Täter fuhr laut Erkenntnissen der Polizei mit dem eigenen Auto zum Tatort. Dort hat der Mann über 40 Mal mit einem Sturmgewehr in Richtung der Menschenmenge geschossen. Es waren noch über 100 Menschen vor Ort. 14:06 Sehr wahrscheinlich eine Amoktat Der Anschlag ist mit hoher Sicherheit eine Amoktat, so Leupold. Die Polizei gibt Entwarnung, im Zusammenhang mit dem Aargauer Vorfall gebe es keine Sicherheitsrisiken mehr. 14:05 Mann stammt aus dem Jura Der 43-jährige Verhaftete ist Schweizer ohne Migrationshintergrund und stammt aus dem Kanton Jura. Die Polizei geht klar davon aus, dass er alleine gehandelt hat. 14:04 Festgenommener ist sehr wahrscheinlich der Täter Zunächst spricht Michael Leupold, der Aargauer Polizeikommandant. Er bestätigt, dass der Festgenommene «mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» der Schütze am Aargauer Rave war. 13:56 Die Medienkonferenz beginnt demnächst Die Vertreter der Aargauer Kantonspolizei und der Staatsanwaltschaft haben ihre Plätze eingenommen. 13:49 Viele offene Fragen Nach wie vor sind viele Fragen zum tödlichen Vorfall am Wochenende offen. Insbesondere unklar ist der Tathergang, das Motiv und der Hintergrund des mutmasslichen Schützen, bei dem laut Polizei dringender Tatverdacht besteht. Bestätigt hat die Polizei bisher allerdings nicht, dass es sich beim verhafteten 43-Jährigen um den Schützen handelt. Auch ist nicht klar, ob der Täter alleine gehandelt hat oder ob weitere Personen involviert waren.



(con) 13:43 Diese Personen nehmen an der Medienkonferenz teil Für die Medienkonferenz im Polizeistützpunkt in Schafisheim sind folgende Personen als Referenten angekündigt:

- Michael Leupold, Polizeikommandant Aargau

- Matthias Schildknecht, Gesamteinsatzleiter der Sonderlage

- Christoph Rüedi, Leitender Staatsanwalt Lenzburg-Aarau



(con) 13:41 Grosser Andrang



Das mediale Interesse an der Tat vom Wochenende ist gross. Schon rund eine halbe Stunde vor Beginn der Medienkonferenz in Schafisheim sind zahlreiche Journalistinnen und Journalisten da, viele Kameras sind bereits in Stellung. Auch watson ist vor Ort und berichtet live vom Anlass. 13:40 Polizei informiert um 14 Uhr zu Fall Schachen Die Aargauer Behörden informieren ab 14 Uhr zu den neuesten Entwicklungen im Fall der tödlichen Schüsse nach einem Rave in Aarau am Wochenende. Eine 22-jährige Italienerin war ums Leben gekommen, fünf Menschen wurden verletzt. Am Montagmittag gab die Aargauer Kantonspolizei die Verhaftung eines 43-jährigen Schweizers bekannt. Seither gab es von offizieller Seite keine weiteren Informationen. Offen ist insbesondere das Motiv des mutmasslichen Schützen sowie der genaue Hergang des Vorfalls und wie es zur Verhaftung des Mannes kam. watson berichtet live über die Medienkonferenz. (con)

Das ist passiert

In der Nacht auf Sonntag kam in Aarau nach mehreren Schussabgaben eine 22-jährige Frau ums Leben. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Der Angriff geschah nach dem Ende eines Raves im Aarauer Schachen. Am Montag meldete die Kantonspolizei Aargau schliesslich die Festnahme eines 43-jährigen Schweizers. Es bestehe dringender Tatverdacht.

Auf der Pferderennbahn in Aarau wurden in der Nacht auf Sonntag mehrere Schüsse abgegeben. Bild: keystone

Seither gab es keine offizielle Kommunikation von Seiten der Polizei mehr. Am Mittwoch wollen die Behörden um 14 Uhr vor die Medien treten und über die laufenden Ermittlungen informieren. Was bisher bereits bekannt ist und welche Fragen noch offen sind, erfährst du hier:

Was wir vor der Pressekonferenz wissen

Bekannt ist bisher, dass nach den Schüssen in Aarau eine Frau verstarb und fünf weitere Personen verletzt wurden. Bild: keystone

Zum Tathergang ist bisher nur bekannt, dass es in der Nacht auf Sonntag bei der Pferderennbahn im Aarauer Schachen zu mehreren Schussabgaben kam. Dabei wurde ein Todesopfer bestätigt, es handelt sich dabei um eine 22-jährige Italienerin. Sie verstarb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort.

Bestätigt sind zudem fünf verletzte Personen: eine Deutsche sowie vier Schweizer im Alter zwischen 24 und 31 Jahren. Die Verletzungen variieren von leicht bis schwer, wie die Polizei mitteilte.

Die Täterschaft konnte zunächst vom Tatort fliehen, die Polizei meldete am Montag schliesslich die Verhaftung eines 43-jährigen Schweizers. Es bestehe dringender Tatverdacht. Die Polizei geht aktuell von einem Einzeltäter aus.

Die offenen Fragen vor der Pressekonferenz

Ein Jenischer zeigt Einschusslöcher in seinem Fahrzeug: Noch ist unklar, warum die Täterschaft das Feuer auf die Menschenmenge eröffnete. Bild: keystone

Unklar ist aktuell weiterhin der genaue Tathergang. In welcher Reihenfolge fielen die Schüsse, wie lange dauerte der Angriff, wie viele Schüsse wurden abgegeben und welche Waffe oder Waffen wurden dabei verwendet? Die Polizei geht zwar von einem Einzeltäter aus, bestätigt ist diese Theorie aber noch nicht.

Auch rund um die Verhaftung des 43-jährigen Schweizers unter dringendem Tatverdacht ist vieles unklar. Die Polizei hat nicht bestätigt, dass es sich bei dem Mann um den Schützen handelt. Nicht bekannt ist weiter, ob er sich selbst gestellt hat oder ob er durch die Behörden ausfindig gemacht wurde. Sollte es sich um den mutmasslichen Schützen handeln, stellen sich weitere Fragen zur Herkunft der Waffen und ob diese legal erworben wurden.

Besonders interessieren dürften zudem die ersten Befunde zu einem Motiv. Die Polizei hat bisher drei mögliche Szenarien kommuniziert:

ein Terroranschlag

ein Amoklauf

eine Abrechnung im kriminellen Milieu

Zwar ist weiterhin unklar, warum die Täterschaft auf die Menschenmenge schoss, einen Terroranschlag hält die Polizei eher für unwahrscheinlich, teilte Polizeisprecher Bernhard Graser am Sonntagnachmittag mit. Gegen einen Anschlag spreche der Fakt, dass der Rave bei der Schussabgabe bereits beendet war. (leo)

Die Polizei will am Mittwoch ab 14 Uhr über die laufenden Ermittlungen informieren. Livestream und Liveticker findest du ab 14 Uhr an dieser Stelle.

(leo)