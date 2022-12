Jugendliche kommen bei Hälfte der Testkäufe an Alkohol

Zürcher Labor weist Alkohol in «alkoholfreien» Getränken nach

Auch zwei Grossveranstaltungen liess die Polizei überprüfen. Dabei konnten Jugendliche an sieben von zwölf Verkaufsstellen illegal Alkohol kaufen.

In diesem Jahr wurde in 26 Betrieben, die bei der ersten Testrunde widerrechtlich alkoholische Getränke an Jugendliche verkauften, Nachkontrollen durchgeführt. Acht von ihnen verstiessen erneut gegen das Gesetz und erhielten eine kostenpflichtige Verwarnung. Sie müssen bei einem weiteren Verstoss mit einem zeitlich beschränkten Alkoholverkaufsverbot rechnen.

Seit 2010 lässt die Luzerner Polizei jährlich die Testkäufe durchführen. Die Zahl der Verstösse schwankte in der Vergangenheit zwischen 30 und 70 Prozent.

Bei den überprüften Restaurationsbetrieben verstiessen 43 Prozent gegen das Alkoholverkaufsverbot. Bei den Verkaufsgeschäften lag der Anteil sogar bei 57 Prozent, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Die Zahl sei zwar hoch, hiess es bei der Gastgewerbepolizei auf Anfrage. Allerdings bewege man sich im langjährigen Mittel.

Bei 70 Alkoholtestkäufen im Kanton Luzern haben sich über die Hälfte der Betriebe nicht ans Gesetz gehalten. In 51 Prozent der Fälle erhielten die jugendlichen Käuferinnen und Käufer Alkohol. Restaurationsbetriebe waren etwas vorsichtiger als Verkaufsläden.

Am Montag beginnt der Prozess gegen den jungen Afghanen, der verdächtigt wird, Ende Dezember 2019 seine 17-jährige Freundin am Seeufer in Yverdon-les-Bains VD getötet zu haben. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Ein junger, der Tötung seiner Freundin angeklagter Afghane hat beim Prozessauftakt am Montag in Yverdon VD seine Unschuld beteuert. Er widerrief sein Geständnis vom Januar 2020. Laut Anklage soll er seine 17-jährige Freundin am Ufer des Neuenburgersees getötet haben.