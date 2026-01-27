wechselnd bewölkt
Tamedia kündigt weiteren Stellenabbau an – bis 30 Stellen betroffen

TXGROUP STELLT DIE PRINTAUSGABE VON 20 MINUTEN PER ENDE 2025 EIN - The editorial office of the free daily newspaper 20 Minuten (English: 20 Minutes), pictured at their headquarters in the building of ...
Ein Blick Bild: keystone

Tamedia kündigt weiteren Stellenabbau an – 25 bis 30 Vollzeitstellen betroffen

27.01.2026, 13:0927.01.2026, 13:09

Das Medienhaus Tamedia baut weitere Stellen ab. Gemäss dem Unternehmen geht es um 25 bis 30 Vollzeitstellen. Der Schritt steht im Zusammenhang mit einer Neuorganisation.

Per 1. März würden Print- und Digitalgeschäft organisatorisch voneinander getrennt, teilte Tamedia am Dienstag mit. Künftig würden sie in eigenen Geschäftsbereichen geführt. Für die betroffenen Mitarbeitenden komme ein Sozialplan zur Anwendung.

Das Digitalgeschäft solle massiv vorangetrieben werden, schrieb das zur TX Group gehörende Medienunternehmen. Mit der Neuaufstellung reagiere man auf die veränderten Marktbedingungen und das sich wandelnde Nutzungsverhalten der Leser.

Die Organisation der Redaktionen bleibt laut Mitteilung unverändert. Die Kernmarken des Unternehmens seien vom Stellenabbau nicht betroffen.

Unternehmensweit sollen zudem die neuen Möglichkeiten der technologischen Entwicklung genutzt werden. Insbesondere Anwendungen der künstlichen Intelligenz würden künftig verstärkt in redaktionelle und betriebliche Prozesse integriert, um Effizienz und Qualität weiter zu steigern.

Die entsprechenden Bereiche werden zur Einheit «AI & Data» unter der Leitung von Nadia Kohler zusammengefasst. Der Bereich ist direkt Tamedia-Chefin Jessica Peppel-Schulz unterstellt. (pre/sda)

Ein Jahr des Grauens – so viele Medienschaffende verloren 2024 in der Schweiz ihren Job
