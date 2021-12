16-jähriger Skifahrer nach Unfall in Grindelwald verstorben

Ein 16-jähriger Tourist aus Belgien ist im Spital den schweren Verletzungen erlegen, die er bei einem Skiunfall in Grindelwald BE erlitten hatte. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Freitag mit.

Der Jugendliche war am 25. Dezember im Skigebiet Männlichen auf einer markierten Piste unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen zu Fall kam. Laut Polizei bestehen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.

Ein Pistenretter, der unmittelbar danach an die Unfallstelle fuhr, leistete dem Verunfallten Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Die Rega flog den Jugendlichen ins Spital. Dort erlag er am 30. Dezember seinen schweren Kopfverletzungen. (sda)