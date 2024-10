Polizeirapport

Jugendlicher Drogendealer auf Pausenplatz in Kriens LU festgenommen

Ein junger Drogenhändler ist in den Sommerferien bei einem Schulhaus in Kriens LU festgenommen worden. Der 17-Jährige habe ausgesagt, dass er in den Monaten zuvor über 1,4 Kilogramm Marihuana, die gleiche Menge Haschisch sowie rund 50 Tabletten Ecstasy verkauft habe, teilte die Luzerner Polizei am Donnerstag mit.

Gemäss der Mitteilung kontrollierte die Polizei am frühen Abend des 6. August auf dem Pausenplatz mehrere Jugendliche. Weil beim 17-Jährigen Betäubungsmittel und ein illegales Messer gefunden wurde, wurde dieser festgenommen. Die Untersuchung wird von der Jugendanwaltschaft Luzern geführt. (sda)