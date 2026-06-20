Löscharbeiten beim Feuerwerkdepot. Bild: Kapo Zürich

Polizeirapport

Grosser Sachschaden nach Brand in Feuerwerkdepot in Uitikon Waldegg

Beim Brand mit mehreren Explosionen in einem Feuerwerkdepot in Uitikon Waldegg ist in der Nacht auf Samstag grosser Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Kurz nach 23 Uhr seien am Freitag bei den Einsatzzentralen von Schutz & Rettung Zürich und der Kantonspolizei Zürich mehrere Meldungen über Explosionen und ein Feuer in einem Waldstück bei Uitikon Waldegg eingegangen. Als die Rettungskräfte eintrafen, habe das Gebäude bereits in Vollbrand gestanden, und ein grosser Teil sei eingestürzt gewesen. Ein vor Ort anwesender Journalist der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete von lauten Knallen.

Die Feuerwehr habe den Brand unter erheblichem Aufwand unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Wald habe verhindert werden können, teilte die Polizei weiter mit.

Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich und des Forensischen Instituts Zürich hätten noch in der Nacht mit der Spurensicherung begonnen. Weiter hielten die Einsatzkräfte über Nacht eine Brandwache.

Die Ursache der Explosionen und des Brandes sei derzeit unklar. Die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft untersuchten den Fall in Absprache mit der Bundesanwaltschaft. (lyn/sda)