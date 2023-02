Polizeirapport

Risch-Rotkreuz: Selbstunfälle auf der A4 fordern zwei Verletzte

Der 61-jährige Lenker des ersten Unfallfahrzeugs wurde mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht. bild: zuger polizei

Auf der Autobahn haben sich am frühen Morgen zwei Selbstunfälle ereignet. Zwei Männer wurden verletzt. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen.

Am Montagmorgen (27. Februar 2023), gegen 07:00 Uhr, ist es auf der Autobahn A4, zwischen Küssnacht/SZ und Rotkreuz, Fahrtrichtung Zug, zu einem Selbstunfall gekommen. Ein Autolenker verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zuerst in die Mittelleitplanke, überquerte den Normalstreifen und prallte auf der rechten Seite erneut in die Leiteinrichtung. Danach schlitterte das Auto zurück und verkeilte sich in der Mittelleitplanke, wo es zum Stillstand kam. Bei dem Selbstunfall flogen Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn. Ein 25-jähriger Autofahrer, der in Richtung Küssnacht/SZ unterwegs war, überfuhr diese, wobei er leicht verletzt und sein Auto beschädigt wurde.

Der Rettungsdienst Zug betreute den 61-jährigen Lenker des ersten Unfalls und überführte ihn mit erheblichen Verletzungen in ein ausserkantonales Spital. Nach bisherigen Erkenntnissen steht ein medizinisches Problem im Vordergrund. Der 25-Jährige suchte selbstständig einen Arzt auf.

Durch den ersten Unfall war der Überholstreifen blockiert. Der Verkehr wurde über den Normalstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Beide Unfallfahrzeuge wurden von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert. Mitarbeitende der Zentras mussten die Leiteinrichtung wieder Instand stellen. Der Sachschaden an der Leiteinrichtung und den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 40'000 Franken. (cpf)