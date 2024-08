Polizeirapport

Polizeieinsatz am Leutschenbach in Zürich

In der Nähe des SRF-Standorts am Leutschenbach in Zürich ist es am Freitag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Auch die Feuerwehr sowie Ambulanzen sind vor Ort, ein Bereich wurde abgesperrt.

Die Polizei in der Nähe des SRF-Studios. Bild: user-input

Die Polizei der Stadt Zürich bestätigte gegenüber watson, dass ein Einsatz läuft. Es handle sich um eine Person, die droht, sich etwas anzutun. Es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit, Drittpersonen sind keine involviert. (dab)