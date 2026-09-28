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Polizei stellt geklaute E-Bikes sicher: 4 Personen festgenommen

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Verdächtiger rief selbst die Polizei: Geklaute E-Bikes in Schaffhausen sichergestellt

28.09.2026, 16:4628.09.2026, 16:46

Die Polizei hat in Schaffhausen Dutzende mutmasslich gestohlene E-Bikes und E-Scooter entdeckt. Vier Verdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Eigentlich rückten die Einsatzkräfte am vergangenen Montag wegen einer mutmasslichen Sachbeschädigung aus, wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte. Vor Ort stiessen sie dann auf das umfangreiche Deliktsgut.

Die Beamten trafen auf Männer, die laut den Angaben der Polizei versuchten, ein Veloschloss in einem Kellerraum aufzubrechen. In dem Raum, in angrenzenden Zimmern sowie rund um das Gebäude befanden sich zahlreiche E-Bikes und E-Scooter unterschiedlicher Hersteller.

Aufgrund der Situation ergab sich der dringende Verdacht, dass die anwesenden Personen die Fahrzeuge zuvor entwendet hatten. Unter den vier festgenommenen Männern befand sich auch jener, der die Polizei ursprünglich alarmiert hatte. Die Staatsanwaltschaft Schaffhausen hat die sichergestellten E-Bikes, E-Scooter und Akkus beschlagnahmt. (sda)

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