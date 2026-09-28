sonnig11°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

E-Trottinett-Fahrer verletzt sich bei Sturz in Bolligen schwer

Polizeirapport

E-Trottinett-Fahrer verletzt sich bei Sturz in Bolligen schwer

28.09.2026, 09:1528.09.2026, 09:15

Ein E-Trottinett-Fahrer hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Selbstunfall in Bolligen schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte, war der Mann in Richtung Habstetten unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen stürzte. Für die Unfallarbeiten musste der betroffene Abschnitt der Strasse «Im Gässlisacher» für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Nach ÖV-Provokationen: Zwei Gruppen gehen an Thuner Bahnhof aufeinander los
Sprengstoff bei Hausräumung in Eptingen BL entdeckt: Polizei evakuiert Nachbarschaft
Mann stürzt in Fisibach AG wohl mit E-Trotti – Passanten finden ihn schwer verletzt
Autofahrer übersieht Fussgängerin in Zwingen BL – 70-Jährige verletzt
Vazerol GR: Töfffahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt
Grossbrand bei Mörschwil SG: Zwei Scheunen komplett zerstört
Autofahrer fährt in Pratteln BL mit fast 2 Promille in Mittelinsel
Delsberg JU: Töfffahrer rast mit 122 km/h durch 50er-Zone