Polizeirapport

Nach ÖV-Provokationen: Zwei Gruppen gehen an Thuner Bahnhof aufeinander los

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen beim Bahnhof Thun sind in der Nacht auf Sonntag zwei Personen leicht verletzt worden.

Drei mutmasslich beteiligte Personen wurden angehalten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Auseinandersetzung der zwei Gruppen ereignete sich beim Bahnhof in Thun. (Archivbild) Bild: Shutterstock

Kurz nach 3.35 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über eine tätliche Auseinandersetzung beim Bahnhof Thun ein, wie diese mitteilte. Neuesten Erkenntnissen gemäss waren zwei Personengruppen zuvor mit einem Moonliner von Bern nach Thun unterwegs gewesen. Offenbar bereits während der Fahrt war es zwischen Personen aus den beiden Gruppen zu Provokationen gekommen.

Nach der Ankunft des Busses am Bahnhof Thun kurz nach 3.30 Uhr kam es im Bereich des Bahnhofvorplatzes zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Personen aus den beiden Gruppen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt und begaben sich selbstständig ins Spital, wie es in der Polizei-Mitteilung weiter hiess. (sda)