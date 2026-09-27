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Polizei findet Sprengstoff in Eptingen: Strasse gesperrt

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Sprengstoff bei Hausräumung in Eptingen BL entdeckt: Polizei evakuiert Nachbarschaft

27.09.2026, 10:2527.09.2026, 10:25

Am Samstagnachmittag wurde in Eptingen BL ein Einfamilienhaus geräumt. Dabei stiess eine Drittperson im Keller auf potenziell gefährliche Substanzen, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt. Der Finder informierte umgehend den Notruf.

Laut der Polizei handelt es sich mutmasslich um Sprengstoff. Sie evakuierte vorsorglich die unmittelbar angrenzenden Einfamilienhäuser, respektive die Bewohnenden mussten in ihren Häusern bleiben. Der Kilchackerweg, wo das betroffene Haus stand, wurde für den Verkehr und Fussgänger gesperrt. Gleichzeitig wurden Spezialisten aufgeboten, die den Fund beurteilen und sichern sollten.

Dies sei auch gelungen, der Sprengstoff wurde geborgen und fachgerecht abtransportiert. Anschliessend konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden und die Betroffenen konnten in ihre Häuser zurückkehren.

Laut der Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung. Nun werden weitere Abklärungen zum Fund vorgenommen.

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