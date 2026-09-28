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Luzerner Polizei zieht vier Reisecars wegen Mängeln aus dem Verkehr

Das Logo der Luzerner Polizei an einem Polizei Fahrzeug, anlaesslich einer Medienorientierung zur Lancierung der neuen Leuchtweste fuer die Schueler im Kanton Luzern, am Montag, 18. August 2025 in Hor ...
Die Luzerner Polizei hat bei der Kontrolle von vier Reisebussen erhebliche Mängel festgestellt.Bild: KEYSTONE
Polizeirapport

Luzerner Polizei zieht vier Reisecars wegen Mängeln aus dem Verkehr

28.09.2026, 14:5128.09.2026, 14:51

Die Luzerner Polizei hat am Sonntagabend 25 Cars und Lastwagen kontrolliert. Bei vier Reisebussen wurden erhebliche Mängel festgestellt. Sie durften aus Sicherheitsgründen nicht mehr weiterfahren.

Beanstandet wurden unter anderem die Bremsen, mangelhafte Reifen und defekte Fahrsicherheitsassistenzsysteme, wie es in der Mitteilung der Luzerner Polizei am Montag hiess. Für die Passagiere mussten die Verantwortlichen einen Ersatztransport organisieren.

Die Kontrolle führte die Polizei gemeinsam mit dem Strassenverkehrsamt und dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit durch. (sda)

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