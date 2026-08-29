Polizeirapport

Person im Bahnhof Leuk VS von Zug erfasst und getötet

Im Bahnhof Leuk im Wallis ist am Samstag eine Person von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall geschah nach Polizeiangaben gegen 8.45 Uhr. Am Samstagnachmittag war die Identifikation der Leiche noch im Gange.

Ersten Erkenntnissen zufolge begab sich diese Person auf die Gleise mit der Absicht, in einen dort stehenden Zug einzusteigen, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis mitteilte.

In diesem Moment fuhr eine von Brig herkommende Zugkomposition in den Bahnhof. Trotz der sofort eingeleiteten Notbremsung wurde die Person von der Komposition erfasst. Rettungskräfte konnten danach nur noch deren Tod feststellen. (sda)