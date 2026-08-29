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Unfall auf der A15 beim Balmenraintunnel: Motorradfahrer verletzt

Polizeirapport

Unfall im Balmenraintunnel SG auf der A15: Töfffahrer schwer verletzt

29.08.2026, 09:3429.08.2026, 09:34

Ein 75-jähriger Töfffahrer ist am Freitagnachmittag bei Neuhaus in der Gemeinde Eschenbach SG schwer verletzt worden. Im Balmenraintunnel auf der Autobahn A15 geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem Auto.

Der Mann fuhr auf der A15 von Reichenburg SZ in Richtung Hinwil ZH, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mitteilte. Kurz nach der Einfahrt in den Balmenraintunnel geriet er mit seinem Motorrad auf die Fahrspur des Gegenverkehrs.

Dort prallte er gegen die Seite des Personenwagens einer 27-jährigen Frau. Infolge der Kollision stürzte der Töfffahrer und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Spital. Die A15 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und für die Reinigung der Fahrbahn gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (sda)

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