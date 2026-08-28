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17-jähriger Tourist stirbt bei Badeunfall im Caumasee

Caumasee Badeunfall
Der Jugendliche wollte von der Insel zur Liegewiese schwimmen.Bild: Kantonspolizei Graubünden
Polizeirapport

Tourist (17) stirbt bei Badeunfall im Caumasee

28.08.2026, 10:0028.08.2026, 10:01

Am Donnerstagabend ist im Caumasee ein Jugendlicher nach einem Badeunfall gestorben. Laut der Kantonspolizei Graubünden sei der 17-jährige Engländer, der mit seiner Familie in der Schweiz Ferien machte, von der Insel Richtung Liegewiese geschwommen, als er in Schwierigkeiten geriet.

Der Jugendliche ging unter, worauf mehrere Personen, die die Situation erfasst hatten, zu ihm schwammen und paddelten. Sie brachten ihn ans Ufer der Insel, wo zufällig anwesende medizinische Fachpersonen sofort mit der Reanimation begannen.

Die Rega brachte den Jugendlichen schliesslich ins Spital nach Chur. Der 17-Jährige starb dort noch am selben Abend. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun abgeklärt. (vro)

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