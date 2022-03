Zwei Zweiradfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt und verletzt

Kapo sg

Ein Mofalenker und in E-Bike-Fahrer sind am Samstagabend in Rebstein SG respektive in Oberriet SG unter Alkoholeinfluss gestürzt und haben sich verletzt. Der E-Bike-Fahrer musste ins Spital gebracht werden.

Der 42-jährige Mann war mit seinem E-Bike auf einem Veloweg in Rebstein unterwegs, als er aus unbekannten Gründen stürzte, wie die St. Galler Kantonspolizei mitteilte. Er habe sich dabei am Kopf verletzt und sei vom Rettungsdienst ins Spital gebracht worden. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest habe einen Wert von über 0.6 Milligramm pro Liter angezeigt, was nach alter Messung einem Blutalkoholwert von 1.2 Promille entspricht.

Der 50-jährige Mofalenker kam bei einem Bremsmanöver zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen an der Hand und im Gesicht zu. Er habe auf eine ärztliche Behandlung verzichtet. Bei ihm ergab der Atemalkoholtext einen Wert von über 0.8 Milligramm pro Liter, was 1.6 Promille entspricht.

In beiden Fällen hat die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe angeordnet. (sda)