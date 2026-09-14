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Fischsterben in Bazenheid: Ursache laut Polizei unklar

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Ursache unklar: Zahlreiche Fische sterben in einem Bach in Bazenheid SG

14.09.2026, 16:2914.09.2026, 16:29

Am Samstagnachmittag sind im Mühlebach in Bazenheid SG zahlreiche tote Fische entdeckt worden. Die Polizei ermittelt die Ursache des Fischsterbens.

Bazenheid Bach Fischsterben
Die Polizei ermittelt zur Ursache des Fischsterbens.Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Die toten Fische seien in einem 250 Meter langen Bereich des Bachs festgestellt worden, schrieb die Kantonspolizei St.Gallen am Montag in einer Mitteilung. Es sei eine Wasserprobe entnommen worden. Eine augenscheinliche Verschmutzung habe nicht festgestellt werden können. (sda)

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