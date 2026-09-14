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22-Jähriger rast mit 236 km/h über Innerschweizer Autobahn

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22-Jähriger rast mit 236 km/h über Innerschweizer Autobahn

14.09.2026, 14:0314.09.2026, 14:03

Ein 22-jähriger Autofahrer ist mit einer Nettogeschwindigkeit von 236 Kilometer pro Stunde über die Autobahn A2 bei Eich LU gerast. Er wurde festgenommen und sein Fahrzeug sichergestellt, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

Neben dem 22-Jährigen stoppte die Polizei an den vergangenen zwei Wochenenden drei weitere Personen, die mit Nettogeschwindigkeiten zwischen 162 und 181 Kilometer pro Stunde unterwegs waren. Allen vier Lenkenden wurde der Führerausweis abgenommen.

Auslöser für die gezielten Geschwindigkeitskontrollen bei Eich und Schenkon waren Hinweise aus der Bevölkerung. In den vergangenen Wochen hatten sich Personen über nächtlichen Motorenlärm und starkes Beschleunigen beschwert. Der Lärm war laut Polizei teilweise über den Sempachersee hinweg bis nach Nottwil wahrnehmbar. (dab/sda)

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