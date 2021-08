Schweiz

25-jährige Lernfahrerin fährt in Zofingen in Gartenwirtschaft



Eine Lernfahrerin ist am Sonntagnachmittag in Zofingen mit ihrem Auto in die Gartenwirtschaft einer Bäckerei gefahren. Glücklicherweise war diese zu dem Zeitpunkt geschlossen.

Bild: Kapo AG

Die 25-jährige Portugiesin hatte bei einem Abbiegemanöver aus unbekannten Gründen die Kontrolle über das Auto verloren, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.

Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Doch der entstandene Sachschaden am Gartenrestaurant und am Gebäude sei gross. Die Lernfahrerin war mit einer Begleitperson unterwegs. Das Auto sei aber nur mit einer geringen Geschwindigkeit unterwegs gewesen und die Frau habe den Führerausweis auch nicht abgeben müssen. (sda)

