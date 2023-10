Polizeirapport

69-Jähriger überschlägt sich mit Auto in Segnas GR und stirbt

Ein 69-Jähriger ist am Samstagmorgen mit seinem Auto beim Abwärtsfahren von einer Nebenstrasse in Segnas GR abgekommen. Das Auto stürzte einen Abhang hinunter und überschlug sich mehrmals. Der Lenker wurde dabei so schwer verletzt, dass er auf der Unfallstelle starb.

Der Automobilist war bei einem Fahrmanöver gegen 9.20 Uhr über die Strasse hinaus geraten, wie die Kantonspolizei. Nach dem Sturz kam das Auto etwa 80 Meter unterhalb der Strasse zum Stillstand. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt. (sda)