Polizeirapport

Polizei verhaftet im Zürcher Oberland drei Drogendealer

Die Kantonspolizei Zürich hat in Ebmatingen und Uster drei Drogendealer verhaftet. Insgesamt stellte sie über 22 Kilogramm Kokain und rund 90'000 Franken Bargeld sicher.

Die Kantonspolizei hat Betäubungsmittel sowie Bargeld sichergestellt. bild: kantonspolizei zürich

Die Fahnder verhafteten am vergangenen Freitag einen 21-jährigen Schweizer in Ebmatingen, der gerade dabei war, aus einem Versteck rund 50 Gramm Kokain zu holen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit.

Ein 60-Jähriger, der ebenfalls anwesend war, versuchte zuerst noch vor der Polizeikontrolle zu flüchten. Die Fahnder konnten ihn aber einholen und ebenfalls verhaften.

Den dritten Dealer, ein ebenfalls 21-jähriger Schweizer, verhaftete die Polizei schliesslich in Uster. Allen drei Tatverdächtigen wird Betäubungsmittelhandel vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft. (hkl/sda)