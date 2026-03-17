Polizeirapport

Arbeiter erleidet in Le Mouret Stromschlag durch Strommast

Ein 49-jähriger Arbeiter ist am Montagnachmittag in Le Mouret FR bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Er bediente gerade einen Kran, als plötzlich ein Strommast auf den Kran stürzte. Der Mann erlitt einen Stromschlag. Er wurde von der Rega in ein Spital geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr, als der Mann Wartungsarbeiten an einer Stromleitung auf einem Feld erledigte, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag mitteilte. Die anwesenden Mitarbeiter wurden von einem psychosozialen Notfallteam betreut.

Wieso der Strommast stürzte, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (dab/sda)