Der Unfall ereignete sich am Kolinplatz in Zug. Bild: Zuger Polizei

Polizeirapport

Fussgängerin wird in Zug von einem Auto angefahren

Eine Fussgängerin ist am Dienstagmorgen in der Stadt Zug von einem Auto angefahren und erheblich verletzt worden. Die 29-jährige Frau wurde von einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital gebracht.

Gemäss einer Mitteilung der Strafverfolgungsbehörden ereignete sich der Unfall um 9.15 Uhr auf einem Fussgängerstreifen beim Kolinplatz. Das Auto, das von einem 50 Jahre alten Mann gesteuert wurde, erfasste die Fussgängerin und schleuderte diese zu Boden. Der Unfallhergang wird von den Strafverfolgungsbehörden untersucht.

(hah/sda)