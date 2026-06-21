Polizeirapport

Auto brennt vor Spital in Villars-sur-Glâne FR vollständig aus

Bei dem ausbrannten Auto handelt es sich um einen Oldtimer. Bild: kantonspolizei freiburg

Auf dem Parkplatz des Kantonsspitals in Villars-sur-Glâne FR ist am Sonntagnachmittag ein Auto vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie die Polizei mitteilte.

Die Einsatz- und Alarmzentrale wurde gegen 16.30 Uhr über das brennende Fahrzeug informiert. Zehn aufgebotene Feuerwehrleute rückten daraufhin zum Einsatzort aus, um den Brand einzudämmen, wie die Kantonspolizei Freiburg am Sonntag mitteilte.

Das Auto wurde durch die Flammen vollständig zerstört, andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar und ist Gegenstand von Ermittlungen. (sda)