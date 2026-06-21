Polizeirapport

Auto prallt bei Klingnau AG in Steinblöcke und überschlägt sich

Das Auto eines 46-jährigen Mannes ist am Samstag bei Klingnau mit Steinblöcken am Strassenrand kollidiert und hat sich überschlagen. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer zur Kontrolle in ein Spital. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis ab.

Das Auto kam in einer Wiese zum Stehen. Bild: kantonspolizei aargau

Das Auto des 46-Jährigen geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit Steinblöcken am Strassenrand, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag in einer Mitteilung schrieb. Der Aufprall sei heftig gewesen. Der Fahrer konnte das Auto, das in einer Wiese zum Stehen kam, selbständig verlassen.

Die Polizei geht von einem Totalschaden am Fahrzeug aus. Weshalb es zum Unfall kam, sei derzeit noch unklar. (hkl/sda)