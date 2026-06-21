Polizeirapport

47-Jähriger in Faido TI beinahe ertrunken und schwer verletzt

Der Piumogna-Wasserfall in Faido im Tessin. Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Ein 47-jähriger Mann ist am Sonntag beinahe im Becken des Piumogna-Wasserfalls in Faido TI ertrunken. Er wurde von Badegästen gerettet und mit einem Helikopter in ein Spital geflogen, wie die Polizei mitteilte.

Der afghanische Staatsbürger mit Wohnsitz im Leventinatal badete kurz nach 16.30 Uhr im Wasserfallbecken. Aus noch ungeklärten Gründen sei er nicht mehr aus dem Wasser aufgetaucht, hiess es von der Tessiner Kantonspolizei am Sonntag.

Badegäste zogen den Mann ans Ufer und begannen mit Reanimationsmassnahmen, ehe die Rettungskräfte übernahmen, hiess es weiter. Nach Angaben der Ärzte befinde sich der Mann in einem ernsten Zustand. (sda)