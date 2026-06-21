Die Feuerwehr war rasch vor Ort. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

Rauchsäule über Bern: PubliBike brennt im Wankdorf aus

Am Sonntagmittag ist im Berner Wankdorfquartier ein Mietvelo der Firma «PubliBike» in Vollbrand geraten. 20 Minuten berichtete darüber. Der Vorfall löste einen Rettungseinsatz aus und sorgte für eine weithin sichtbare Rauchentwicklung.

Augenzeugen berichteten von einer schnellen Eskalation und einem unangenehmen Gasgeruch. Feuerwehr und Sanität seien rasch vor Ort gewesen, um den Brand zu löschen und die Lage zu sichern. Eine Person sei vor Ort von der Ambulanz medizinisch untersucht worden. Das E-Bike sei komplett ausgebrannt.

Die Kantonspolizei Bern bestätigte den Vorfall gegenüber «20 Minuten». Die genaue Brandursache ist noch unklar. (val)