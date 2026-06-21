Polizeirapport

19-Jähriger bei Motorradunfall in Rossinière VD schwer verletzt

Ein 19-jähriger Motorrad-Lernfahrer ist am Samstagabend in Rossinière VD bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Er kam von der Fahrbahn ab und musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Der 19-jährige Schweizer aus dem Kanton Freiburg war auf der Hauptstrasse in Richtung Bulle unterwegs gewesen, wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mitteilte. Kurz vor einer Linkskurve geriet der Lernfahrer aus noch ungeklärten Gründen von seiner Fahrspur ab.

Er kam von der Strasse ab und stürzte in ein grasbewachsenes Bord unterhalb einer Schlucht. Ein Insasse eines anderen Fahrzeugs entdeckte den Verunfallten gegen 18.40 Uhr unterhalb der Strasse im Ortsteil La Tine und alarmierte die Polizei.

Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort. Anschliessend flog ihn die Rega mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Universitätsspital Lausanne (Chuv). Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Strasse in der Gemeinde Rossinière für sechs Stunden gesperrt werden.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Waadtländer Polizei, eine Ambulanz, die Rega sowie ein Abschleppdienst. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung, um die genaue Unfallursache zu klären. (hkl/sda)