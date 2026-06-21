Polizeirapport

Wohnmobil überschlägt sich auf der A23 bei Müllheim TG

Bei einer Kollision zwischen einem schweren Wohnmobil und einem Sattelschlepper am Samstag auf der A23 bei Müllheim TG hat sich der Camper überschlagen. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Wohnmobilfahrer befreien. Der betroffene Abschnitt der Autostrasse war gemäss der Polizei für mehrere Stunden gesperrt.

Kurz vor der Ausfahrt Müllheim kollidierten ein schweres Wohnmobil sowie ein Sattelschlepper während eines Überholmanövers, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag in einer Mitteilung schrieb. Das Wohnmobil durchbrach eine Leitplanke, überschlug sich und kam auf der Gegenfahrbahn auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der 50-jährige Fahrer des Wohnmobils wurde gemäss Polizeiangaben leicht bis mittelschwer verletzt. Seine 74-jährige Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Spital.

Der 64-jährige Fahrer des Sattelschleppers blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von einigen hunderttausend Franken, heisst es im Communiqué weiter.

Während der Unfallaufnahme und den Rettungsarbeiten musste die Überholspur auf der Fahrbahn Richtung Weinfelden sowie der ganze betroffene Abschnitt in Richtung Frauenfeld gesperrt werden. (sda)